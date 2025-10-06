06 Ekim 2025, Pazartesi
Samsunspor - Fenerbahçe maçı sonrası Tedesco'ya çok sert sözler: Ligden haberi yok
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'un konuğu oldu. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak farkı 4'e düşürmek amacıyla sahaya çıkan sarı-lacivertli ekip, silik bir oyun ortaya koydu. Karşılaşma 0-0'lık skorla berabere tamamlanırken; maçın ardından spor yazarları sert eleştirilerde bulundu. İşte o yazılar...
