Medipol Başakşehir'e Eljero Elia'dan kötü haber!

"KULÜP EFSANESİ OLACAĞIZ"

"Kulüp tarihine şampiyon olarak geçmek çok özel olacak. Özellikle de taraftarı olmayan bir takım olduğumuz düşünülürse... Zira İstanbul'da herkes Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ı tutuyor. Bu şampiyonluk tüm futbolcuların CV'sinde yazacak ve biz de kulüp efsanesi olacağız.

Feyenoord'da oynarken sokakta yürüyemezdim. Ancak burada istediğim gibi dışarıda gezebiliyorum. Çünkü Başakşehir küçük bir kulüp. Türkiye'nin büyük kulüpleri ise bu sezon bir hayli zorlandı. Elbette bizim şampiyon olacağımızı düşünmüyorlardı ama biz birkaç sezondur bu yarışın içindeydik.

Sezon içinde iniş ve çıkışlar yaşadık. Bazı sakatlıklarım oldu. İyileştim ama yine de sıkıntılar yaşadım. Çok sıkı çalıştım, defansif anlamda ekstra çalışmalar yaptım ve kendimi futbola adadım. Fakat kendime olan güvenimin azaldığının farkına vardım. Bir mücadeleyi kazanıp kazanamayacağımı önceden kestirebiliyordum ve o zaman da oyundan alınıyordum."