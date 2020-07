Medipol Başakşehir'e Eljero Elia'dan kötü haber!

"HER TEKLİFE AÇIĞIM"

"Twente ya da Feyenoord... Şu an için her şey ihtimal dahilinde ve ben her teklife açığım. Hollanda kulüpleriyle bazı görüşmelerim oldu ama diğer ülkelerden de çok iyi teklifler aldım. Kararımı kulüplerin planlarını dinleyerek vereceğim. Çünkü güven ve eğlence, futbolda benim için çok önemli unsurlar.

Fanatik'in haberine göre; Öte yandan futbolu bıraktıktan sonra genç takım antrenörü olmak istiyorum ki gideceğim takımın bana bu yolu açması çok önemli. Çocuklarla çalışmak çok eğlenceli. Zira dürüst, açık ve samimiler. Onları daha iyi bir seviyeye çıkarmayı ailelerini bu yolda nelerin beklediği konusunda uyarmayı çok isterim. Bu işin için harika biri olduğumu düşünüyorum."