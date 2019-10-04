İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı! Tehlikeli bölgeye top taşımakta sorun yaşayan Galatasaray, gol yollarında adeta büyük bir kriz yaşıyor. Yönetimden sol açık için sağ ayaklı bir oyuncu isteyen Terim'e güzel haber geldi. İşte Cimbom'un yeni Onyekuru'su olacak o genç oyuncu... İşte Galatasaray'ın yeni yıldızı! Giriş Tarihi: 04.10.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 10:41
Fotomaç'ın haberine göre; Sezona istediği gibi başlayamayan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim takımı hareketlendirecek bir isim için talimatı verdi. Daha 5. haftadaki Malatya maçından başlayarak scout ekibine, "Bana devre arasına kadar yeni bir Onyekuru ya da Bruma bulun" diyen Terim'in önüne Hollanda'dan bir isim geldi.
Sol kanatta sağ ayağıyla oynayabilecek bu oyuncunun Ajax'ın geçen sezon başında Mechelen'den 8.2 milyon euro'ya transfer ettiği Burkina Fasolu genç yıldız olduğu bildirildi.
O oyuncu Hassane Bande... Gözlemcilerin yüksek bir rakama alınmasına rağmen bu sezon hiç şans verilmeyen 20 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapılması önerisinde bulundukları kaydedildi.
AJAX'IN DA İŞİNE GELİR Teknik patron Fatih Terim'in onay verip yönetime bildirmesi halinde de geçen sezondan beri izlenen fakat teklif yapılmayan Burkino Fasolu oyuncu için Ajax'ın kapısı kiralık anlaşmasıyla çalınacağı öğrenildi.
Scout ekibinin sunduğu raporda Ajax'ın kendisine göre yüksek bir bonservis ödediği 20 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a göndererek, Onyekuru'nun yaptığı patlamayı yapmasını bekleyebileceği bildirildi.