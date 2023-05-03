Galatasaray’da bir yıldız kayıyor: Bonservis bedeniyle rekor kıracak!

KEREM AKTÜRKOĞLU İTALYA YOLCUSU

Fatih Terim döneminde takıma katılan yetenekli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk döneminde de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Oynadığı futbol ile hem teknik ekibin hem de taraftarın beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu için İtalyan devi sezon sonunda sarı-kırmızlı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.