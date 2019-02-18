F.Bahçeli ünlü futbolcu ile...! Şok sözler
Bu çiftlerin bir dönem varlığına şu an inanmak neredeyse imkansız... Şarkcıların, mankenlerin futbolcularla yaşadığı o büyük aşklar oldukça meşhur. Kimileri evlenip yuva kurdu, kimileri tarihin tozlu sayfalarında çoktan yerini kaldı. Ama ne olursa olsun onlar Türkiye'nin garip aşıkları. Birçoğunun nasıl bir araya geldiğini anlamak neredeyse imkansız. İçlerinde öyle bir tanesi var ki ağızları açık bırakacak cinsten. İşte sizi çok şaşırtacak o ünlü aşıklar.
Giriş Tarihi: 18.02.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 16:59
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