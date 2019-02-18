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F.Bahçeli ünlü futbolcu ile...! Şok sözler

Bu çiftlerin bir dönem varlığına şu an inanmak neredeyse imkansız... Şarkcıların, mankenlerin futbolcularla yaşadığı o büyük aşklar oldukça meşhur. Kimileri evlenip yuva kurdu, kimileri tarihin tozlu sayfalarında çoktan yerini kaldı. Ama ne olursa olsun onlar Türkiye'nin garip aşıkları. Birçoğunun nasıl bir araya geldiğini anlamak neredeyse imkansız. İçlerinde öyle bir tanesi var ki ağızları açık bırakacak cinsten. İşte sizi çok şaşırtacak o ünlü aşıklar.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 16:59
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F.Bahçeli ünlü futbolcu ile...! Şok sözler

MEĞER KİMLER KİMLERLE BİRLİKTEYMİŞ

Futbolcu-model, futbolcu-oyuncu, futbolcu-şarkıcı aşkları çok meşhurdur malumunuz. Sürekli bunlardan bir tanesini duyar dururuz magazin bültenlerinde. Kimisi birbirlerine çok yakıştırılır, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılmaz. Kimileri evlenir mutlu bir yuva kurar, kimileri tarihin tozlu sayfalarına gömülüp kalır. Ancak içlerinden bazıları var ki akıllardan çıkarmak mümkün değil.

Bunlardan en yakın zamanda tanık olduğumuz aşk hikayesi Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup aşkı. Demet Özdemir ile Oğuzhan Özyakup bir süre önce yollarını ayırmıştı.

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F.Bahçeli ünlü futbolcu ile...! Şok sözler

İşte birbirinden ilginç o çiftler.

Arda Turan-Sinem Kobal

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F.Bahçeli ünlü futbolcu ile...! Şok sözler

Sinan Engin-Seda Sayan

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F.Bahçeli ünlü futbolcu ile...! Şok sözler

Selim Soydan-Hülya Koçyiğit

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F.Bahçeli ünlü futbolcu ile...! Şok sözler

Metin Tekin-Şevval Sam