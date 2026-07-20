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Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbol tarihine geçen anlara sahne oldu. Bir zamanlar Lionel Messi'nin bebekken yıkadığı Lamine Yamal, yıllar sonra finalde Arjantin'i mağlup ederek kupayı kaldırdı. Maçın ardından Yamal'ın gözyaşlarına hakim olamayan Messi'yi teselli etmesi ise turnuvanın hafızalara kazınan en anlamlı anlarından biri oldu.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 1

New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan finalin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 2

İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren gol, uzatma dakikalarında geldi. Ferran Torres, 106. dakikada kaydettiği golle takımını zafere taşıdı. Bu sonuçla İspanya, 2010 Güney Afrika'nın ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 3

Finale genç yıldızlar damga vururken, Lamine Yamal 19 yaş 6 günle, Pau Cubarsí ise 19 yaş 178 günle Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan tarihin en genç üçüncü ve dördüncü futbolcuları olarak kayıtlara geçti.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 4

FİNALDE 20 YILLIK KUŞAK FARKI

Dünya Kupası finali, yalnızca şampiyonluk mücadelesine değil, futbolun iki farklı kuşağının buluşmasına da sahne oldu.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 5

Arjantin'in efsane ismi Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, aralarındaki 20 yıllık yaş farkıyla tarihe geçti. Geçtiğimiz ay 39 yaşına giren Messi ile turnuva sırasında 19 yaşını kutlayan Yamal, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 6

Bu mücadele, Dünya Kupası finalinde ilk 11'de görev yapan oyuncular arasında 20 yıldan fazla yaş farkının bulunduğu ilk final olarak futbol tarihindeki yerini aldı.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 7

ŞAMPİYONLUKTAN ÖNCE SAYGI KAZANDI

Kariyerindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefleyen 39 yaşındaki Lionel Messi, final düdüğüyle birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İstediği sonuca ulaşamayan Arjantinli yıldız, gözyaşlarına hakim olamadı.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 8

Gecenin en duygusal anı ise şampiyon İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'dan geldi.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 9

Kutlamalara ara veren Yamal, maçın hemen ardından Messi'nin yanına giderek sarıldı ve Arjantinli efsaneyi teselli etti. Futbolseverlerin hafızasına kazınan bu anlamlı kare, finalin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 10

Futbolseverlerin hafızasına kazınan bu anlamlı kare, finalin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 11

Yıllar önce çekilen ve Lionel Messi'nin henüz bebek olan Lamine Yamal'ı yıkadığı ikonik fotoğraf, 2026 FIFA Dünya Kupası finaliyle bambaşka bir anlam kazandı.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 12

Futbolun iki farklı kuşağını temsil eden Messi ile Yamal'ın karşı karşıya geldiği final, spor tarihinin en özel hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 13

39 yaşındaki Messi kariyerine bir Dünya Kupası daha eklemeyi hedeflerken, 19 yaşındaki Yamal İspanya'yı zafere taşıyan isimlerden biri oldu.

Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba 14

Böylece futbol dünyası, bir efsanenin son büyük finaline ve yeni bir yıldızın yükselişine aynı gecede tanıklık etti.

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