Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba

Yıllar önce çekilen ve Lionel Messi'nin henüz bebek olan Lamine Yamal'ı yıkadığı ikonik fotoğraf, 2026 FIFA Dünya Kupası finaliyle bambaşka bir anlam kazandı.

Futbolun iki farklı kuşağını temsil eden Messi ile Yamal'ın karşı karşıya geldiği final, spor tarihinin en özel hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

39 yaşındaki Messi kariyerine bir Dünya Kupası daha eklemeyi hedeflerken, 19 yaşındaki Yamal İspanya'yı zafere taşıyan isimlerden biri oldu.