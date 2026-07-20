Messi'nin yıkadığı bebek dünya şampiyonu oldu! Efsaneye veda, yıldıza merhaba
2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbol tarihine geçen anlara sahne oldu. Bir zamanlar Lionel Messi'nin bebekken yıkadığı Lamine Yamal, yıllar sonra finalde Arjantin'i mağlup ederek kupayı kaldırdı. Maçın ardından Yamal'ın gözyaşlarına hakim olamayan Messi'yi teselli etmesi ise turnuvanın hafızalara kazınan en anlamlı anlarından biri oldu.
New York New Jersey Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan finalin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı.
İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren gol, uzatma dakikalarında geldi. Ferran Torres, 106. dakikada kaydettiği golle takımını zafere taşıdı. Bu sonuçla İspanya, 2010 Güney Afrika'nın ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.
Finale genç yıldızlar damga vururken, Lamine Yamal 19 yaş 6 günle, Pau Cubarsí ise 19 yaş 178 günle Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan tarihin en genç üçüncü ve dördüncü futbolcuları olarak kayıtlara geçti.
FİNALDE 20 YILLIK KUŞAK FARKI
Dünya Kupası finali, yalnızca şampiyonluk mücadelesine değil, futbolun iki farklı kuşağının buluşmasına da sahne oldu.
Arjantin'in efsane ismi Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, aralarındaki 20 yıllık yaş farkıyla tarihe geçti. Geçtiğimiz ay 39 yaşına giren Messi ile turnuva sırasında 19 yaşını kutlayan Yamal, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geldi.