Zafer sonrası dua! Lamine Yamal'ın o anları takdir topladı

Şampiyonluğun ardından yaşadığı duygu dolu anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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Dünya Kupası zaferinin ardından secdeye kapanarak şükreden Yamal'ın görüntüleri, sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan biri oldu.

FİLİSTİN DESTEĞİ TAKDİR TOPLAMIŞTI

Yamal, yalnızca sahadaki performansıyla değil, daha önce Filistin ve Gazze'ye yönelik insani destek mesajlarıyla da gündeme gelmişti.

Genç futbolcu, Gazze'de yaşanan insani dramla ilgili paylaşımları ve Filistin halkına destek veren mesajlarıyla çok sayıda kişinin takdirini toplarken, bazı çevrelerin de eleştirilerine maruz kalmıştı.