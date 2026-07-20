Zafer sonrası dua! Lamine Yamal'ın o anları takdir topladı
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanya'da Lamine Yamal, maçın bitiş düdüğünün ardından sahada ellerini kaldırarak dua etti.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile İspanya, New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Normal süresi golsüz sona eren mücadelede İspanya, uzatma dakikalarında bulduğu golle kupaya uzandı. İspanya'ya tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı getiren golü, 106. dakikada Ferran Torres kaydetti.
ZAFERİN ARDINDAN ŞÜKÜR
Karşılaşmanın ardından İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, bitiş düdüğüyle birlikte sahada ellerini kaldırarak dua etti.
Şampiyonluğun ardından yaşadığı duygu dolu anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Dünya Kupası zaferinin ardından secdeye kapanarak şükreden Yamal'ın görüntüleri, sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan biri oldu.
FİLİSTİN DESTEĞİ TAKDİR TOPLAMIŞTI
Yamal, yalnızca sahadaki performansıyla değil, daha önce Filistin ve Gazze'ye yönelik insani destek mesajlarıyla da gündeme gelmişti.
Genç futbolcu, Gazze'de yaşanan insani dramla ilgili paylaşımları ve Filistin halkına destek veren mesajlarıyla çok sayıda kişinin takdirini toplarken, bazı çevrelerin de eleştirilerine maruz kalmıştı.