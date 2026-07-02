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Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak olan Arjantin Milli Takımı'nın Miami'ye inişi, havalimanındaki güvenlik önlemleriyle gündem oldu. Turnuva kapsamında uygulanan katı güvenlik prosedürleri Lionel Messi'ye de istisnasız uygulanınca, yıldız futbolcunun verdiği tepki izleyenleri kahkahaya boğdu.

Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta.

Grup aşamasını lider tamamlayan Arjantin Milli Takımı, son 32 turunda karşılaşacağı Yeşil Burun Adaları mücadelesi için Miami'ye geldi. Ancak havalimanına iniş yapan dünya yıldızları, ABD güvenlik güçlerinin katı prosedürleriyle karşılaştı.

Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu 2

MESSİ BİLE ES GEÇMEDİLER

Turnuva boyunca uygulanan yüksek güvenlik önlemleri, Lionel Messi'yi de es geçmedi.

Bir güvenlik görevlisinin, el dedektörüyle Lionel Messi'yi ayak bileklerine kadar detaylı bir şekilde araması, dünya futbolunun yaşayan efsanesinin bile hiçbir ayrıcalıktan muaf olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu 3

Messi'nin bu süreçteki sakin ve egosuz tavrı, sosyal medyada milyonlarca hayranının takdirini topladı.

MESSİ'YE HAVAALANINDA ŞOK KONTROL
Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu 4

DEV RANDEVU: ARJANTİN - YEŞİL BURUN ADALARI

Dünya futbolunun dev ismi Messi ve turnuvanın sürpriz takımı Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) arasındaki kritik mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Maç: Arjantin vs. Yeşil Burun Adaları

Tarih: 3 Temmuz 2026, Cuma

Saat: TSİ 01.00 (4 Temmuz Cumartesi)

Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu 5

Lionel Messi, sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda spor tarihinin en büyük ikonlarından biri olarak kabul ediliyor. Rosario'dan dünyaya yayılan bu başarı hikayesi, bugün hâlâ milyonlara ilham vermeye devam ediyor.

24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Messi, futbol topuyla henüz sekiz yaşındayken Newell's Old Boys altyapısında tanıştı. Kariyerinin seyrini değiştiren gelişme ise 13 yaşında yaşandı; büyüme hormonu eksikliği teşhisi konulduğunda, İspanyol devi FC Barcelona devreye girdi. Tedavi masraflarını karşılayan Barcelona, Messi'yi efsanevi La Masia altyapısına katarak futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden birini dünyaya kazandırdı.

Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu 6

KUPA KOLEKSİYONERİ: BARCELONA, PSG VE INTER MİAMİ

Messi'nin kariyeri, sayıları akıllara durgunluk veren kupalarla dolu:

FC Barcelona: Profesyonel kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği İspanyol kulübünde uzun yıllar boyunca efsanevi başarılara imza attı. Kulüple 4 La Liga, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 35 kupa kazandı.

Paris Saint-Germain (PSG): Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Fransa'da geçirdiği iki sezonda lig şampiyonlukları yaşadı.

Inter Miami: 2023 yılında MLS ekibi Inter Miami'ye transfer oldu ve burada da kupa sevinci yaşadı.
Arjantin Millî Takımı: Arjantin formasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, 2021 ve 2024 yıllarında ise Copa América'yı kazandı.

Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu 7

ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER

Messi, bireysel ödüller söz konusu olduğunda rakipsiz bir konumda bulunuyor:

8 kez Ballon d'Or: Dünyanın en iyi oyuncusu unvanını tarihte en çok kazanan isim oldu.

6 kez altın ayakkabı: Avrupa liglerinde gösterdiği golcülük performansıyla bu ödülün de zirvesinde yer alıyor.

Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu 8

ÇOCUKLUKTAN GELEN BAĞ VE MUTLU BİR YUVA

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi'nin sahadaki büyüleyici başarısı kadar, özel hayatındaki istikrar ve bağlılık da hayranlık uyandırıyor. Messi ve Antonela Roccuzzo'nun yolları, futbolcunun henüz çocuk olduğu yıllarda, memleketleri olan Arjantin'in Rosario şehrinde kesişti. 2009 yılından beri birlikte olan çift, 30 Haziran 2017 tarihinde evlendi.

Çiftin Thiago, Mateo ve Ciro adında üç oğlu bulunuyor.

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