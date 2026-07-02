Messi'nin havaalanındaki görüntüleri viral oldu

Grup aşamasını lider tamamlayan Arjantin Milli Takımı, son 32 turunda karşılaşacağı Yeşil Burun Adaları mücadelesi için Miami'ye geldi. Ancak havalimanına iniş yapan dünya yıldızları, ABD güvenlik güçlerinin katı prosedürleriyle karşılaştı.

Bir güvenlik görevlisinin, el dedektörüyle Lionel Messi'yi ayak bileklerine kadar detaylı bir şekilde araması, dünya futbolunun yaşayan efsanesinin bile hiçbir ayrıcalıktan muaf olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Messi'nin bu süreçteki sakin ve egosuz tavrı, sosyal medyada milyonlarca hayranının takdirini topladı.

Lionel Messi, sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda spor tarihinin en büyük ikonlarından biri olarak kabul ediliyor. Rosario'dan dünyaya yayılan bu başarı hikayesi, bugün hâlâ milyonlara ilham vermeye devam ediyor.

24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya gelen Messi, futbol topuyla henüz sekiz yaşındayken Newell's Old Boys altyapısında tanıştı. Kariyerinin seyrini değiştiren gelişme ise 13 yaşında yaşandı; büyüme hormonu eksikliği teşhisi konulduğunda, İspanyol devi FC Barcelona devreye girdi. Tedavi masraflarını karşılayan Barcelona, Messi'yi efsanevi La Masia altyapısına katarak futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden birini dünyaya kazandırdı.