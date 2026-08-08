Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf
Inter'in yıldız futbolcusu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kariyer planlamasından transfer iddialarına, geleceğinden futbol sonrası hedeflerine kadar merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. Geleceğinin Inter'in kararına bağlı olduğunu belirten milli yıldız, Türkiye'ye transfer ihtimali ve özel hayatıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hakan Çalhanoğlu, fiziksel olarak ne durumda?
"İyiyim. Dünya Kupası'nın ardından dinlenmem için bana birkaç gün daha fazla süre tanıdığı için Chivu'ya teşekkür ediyorum. Zihinsel olarak biraz tükenmiştim, toparlanma fırsatı buldum. Şimdi çalışmalar ağır geçiyor, çok koşuyoruz ama giderek daha iyi duruma geliyorum."
Dünya Kupası'nda Türkiye'ye ne oldu?
"Önemli bir şey başaracağımızı düşünüyorduk. 24 yıl sonra büyük bir hayalin peşinden gidiyorduk ama umduğumuz gibi olmadı. Ne yazık ki futbolda bunlar yaşanabiliyor. Kaptan olarak çok üzgünüm çünkü bizim ülkemiz futbola çok tutkulu. Ama önümüze bakmalıyız. Ben pes etmiyorum ve 2030'da yeniden denemeye hazırım."
Inter'de ise sezon sizin açınızdan harika bitti. Roma karşısında attığınız gol, ilk yarının sonlarında gelen beklenmedik şut, birçok kişi tarafından şampiyonluğun dönüm noktası olarak gösterildi.
"Bizim için hassas bir dönemdi. Ama gerçekten belirleyici gol olup olmadığını bilmiyorum. Her neyse, boşluk gördüğümde şut çekmeye çalışmam benim için yeni bir şey değil. Orada düşünüp beklemiyorum, vuruyorum. Benim tarzım bu. Geçmişte, Hamburg dönemimde de 40 metreden gol attım ama o frikikti."
Böyle şut çekmeyi nasıl öğrendiniz?
"Bir kısmı yetenek, diğer kısmı ise çalışmakla ilgili. Daha çocukken babamla birlikte şutun gücü ve isabeti üzerine çalışırdım. Daha sonra Waldhof Mannheim altyapısındaki bir antrenör beni geliştirdi: Stefan Gross. Kendisi Brighton'da oynayan Pascal Gross'un babası."