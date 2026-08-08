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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Inter'in yıldız futbolcusu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kariyer planlamasından transfer iddialarına, geleceğinden futbol sonrası hedeflerine kadar merak edilen birçok konuya açıklık getirdi. Geleceğinin Inter'in kararına bağlı olduğunu belirten milli yıldız, Türkiye'ye transfer ihtimali ve özel hayatıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 1

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 2

Hakan Çalhanoğlu, fiziksel olarak ne durumda?

"İyiyim. Dünya Kupası'nın ardından dinlenmem için bana birkaç gün daha fazla süre tanıdığı için Chivu'ya teşekkür ediyorum. Zihinsel olarak biraz tükenmiştim, toparlanma fırsatı buldum. Şimdi çalışmalar ağır geçiyor, çok koşuyoruz ama giderek daha iyi duruma geliyorum."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 3

Dünya Kupası'nda Türkiye'ye ne oldu?

"Önemli bir şey başaracağımızı düşünüyorduk. 24 yıl sonra büyük bir hayalin peşinden gidiyorduk ama umduğumuz gibi olmadı. Ne yazık ki futbolda bunlar yaşanabiliyor. Kaptan olarak çok üzgünüm çünkü bizim ülkemiz futbola çok tutkulu. Ama önümüze bakmalıyız. Ben pes etmiyorum ve 2030'da yeniden denemeye hazırım."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 4

Inter'de ise sezon sizin açınızdan harika bitti. Roma karşısında attığınız gol, ilk yarının sonlarında gelen beklenmedik şut, birçok kişi tarafından şampiyonluğun dönüm noktası olarak gösterildi.

"Bizim için hassas bir dönemdi. Ama gerçekten belirleyici gol olup olmadığını bilmiyorum. Her neyse, boşluk gördüğümde şut çekmeye çalışmam benim için yeni bir şey değil. Orada düşünüp beklemiyorum, vuruyorum. Benim tarzım bu. Geçmişte, Hamburg dönemimde de 40 metreden gol attım ama o frikikti."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 5

Böyle şut çekmeyi nasıl öğrendiniz?

"Bir kısmı yetenek, diğer kısmı ise çalışmakla ilgili. Daha çocukken babamla birlikte şutun gücü ve isabeti üzerine çalışırdım. Daha sonra Waldhof Mannheim altyapısındaki bir antrenör beni geliştirdi: Stefan Gross. Kendisi Brighton'da oynayan Pascal Gross'un babası."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 6

Tekniği konusunda örnek aldığınız futbolcu kim?

"Juninho. En iyisi. Onu taklit etmeye çalıştım."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 7

Çalhanoğlu gibi oyun kurucular neden artık eskisi kadar tercih edilmiyor?

"Zor bir soru. Belki benim farkım, geçirdiğim süreçten kaynaklanıyor. 10 numara olarak başladım; oyun görüşümü ve taktik zekamı geliştirdim, ardından 6 numaraya dönüştüm. Ama bence çok sayıda iyi orta saha oyuncusu var. Belki onların farklı özellikleri bulunuyor."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 8

Sahadaki gelişiminizi kime borçlusunuz?

"Milan'da Giampaolo ile birkaç maç çalışmaya başladım. Ama zihinsel olarak hazır değildim, kendimi 10 numara olarak görüyordum. Daha sonra Inter'de Brozovic ayrılınca Inzaghi bana oyun kurucu pozisyonunda iyi olabileceğimi söyledi. Yaz döneminde denemeler yaptık, işe yaradı ve bugünlere geldim."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 9

İronik bir şekilde artık eskisinden daha fazla gol atıyorsunuz.

"Ceza sahasının dışında daha fazla top ayağıma geliyor. Fırsat olduğunda da vuruyorum."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 10

Doğup büyüdüğünüz şehir Mannheim'dan söz ettiniz. Almanya'da Türk bir aile olarak hayatınız nasıldı?

"Babam ilaç sektöründe çalışıyordu ve hiçbir şeyden mahrum kalmadık. Elbette kendimi Türk hissediyorum ve ülkemin geleneklerini, kültürünü ve dinini korudum. Müslümanım, ibadetlerimi yerine getiriyorum. Mekke'yi de ziyaret ettim ve orada çok duygulandım. Ama beni yetiştiren ve futbolcu olmamı sağlayan Almanya'ya sadece teşekkür edebilirim. Karlsruhe'den Leverkusen'e, Hamburg'dan geçen Alman futbol eğitimi kariyerimde çok önemli bir aşamaydı."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 11

Ama polis olmak istemiyor muydunuz?

"Evet, bu meslek ilgimi çekiyordu. İnsanlara karşı duyulan sorumluluk, üniforma... Bilmiyorum. Ama çoğu zaman, her zaman olmasa da futbolcu olmak daha iyi..."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 12

İtalya da artık sizi kendisine ait görüyor.

"Ülkenizde yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yılların nasıl geçtiğinin ben bile farkına varmıyorum. Buraya geldiğimde burada ne kadar zaman geçireceğimi düşünmüyordum. Her şeyden önce bu deneyimin tadını çıkarmaya ve anı yaşamaya çalıştım."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 13

Bugününüzün adı Inter. Öyle mi?

"Burada olmaktan mutluyum. Eşimle birlikte çok iyi uyum sağladığımız Milano'da ve Inter'de mutluyum. Çok sayıda arkadaşımız var, çocuklar okula gidiyor. Gelecek ise bana bağlı değil, kulübe bağlı."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 14

Ama bu aynı zamanda size de bağlı.

"Hayır, çünkü sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Ben bir futbolcuyum ve futbol oynamaya odaklanıyorum. Ama beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum: 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 15

Öyleyse neden her yıl İstanbul'dan bir teknik direktör ya da başkan, Çalhanoğlu'nun Türkiye'de oynamak istediğini söylüyor?

"Açıkçası ismimin neden sürekli gündeme getirildiğini anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım. Kulüp başkanlarıyla konuşup onlardan gelen başka oyuncularla ilgili sorulara veya tavsiyelere cevap vermem normal. Ancak transfer işlerini menajerim yürütüyor. Herhangi bir şüpheniz varsa ona sorabilirsiniz."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 16

Gelecek sezon için hangi hedefi belirlediniz?

"Benim hedefim ve hayalim bir Şampiyonlar Ligi finalinde daha oynamak. Bence herkesle mücadele edebiliriz. Güçlüyüz."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 17

Kişisel olarak kendiniz için ne diliyorsunuz?

"Daha az sakatlık yaşamayı. Geçen sezon çok fazla maçı kaçırdığım için üzüldüm. Ne yazık ki önlem almak bazen yeterli olmuyor, sakatlıklarda tesadüf faktörü de var."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 18

Ancak çok önemli bir rol oynadınız ve şampiyonluk kutlamalarında da görkemli bir dans sergilediniz...

"Beni ciddi görüyorsunuz çünkü maç sırasında çok konsantre oluyorum. Ama dışarıda normal bir gencim. Müzik benim tutkum, bana mutluluk ve heyecan veriyor. Dans etmeyi ve müziği son ses dinlemeyi seviyorum. Ama şarkı söyleyemiyorum. Bir keresinde bir televizyon programında mikrofonu bana uzattılar. Gerisini anlatmayalım..."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 19

Futbolculuk kariyeriniz sona erdikten sonra ne yapacaksınız?

"Henüz karar vermedim. Kesinlikle teknik direktör olmayacağım. Belki menajer ya da sportif direktör olurum. Ama kendimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak da görebiliyorum."

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına yanıt! Geleceği için bomba itiraf 20

Son olarak merak edilen bir konu: Bu imaj değişikliğinin nedeni ne?

"Saç ektirdim. Takım arkadaşlarım, hatta diğer gün derbide Modric bile benimle dalga geçiyor. Ama benim için sorun değil. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum."

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