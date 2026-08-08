Ama polis olmak istemiyor muydunuz? "Evet, bu meslek ilgimi çekiyordu. İnsanlara karşı duyulan sorumluluk, üniforma... Bilmiyorum. Ama çoğu zaman, her zaman olmasa da futbolcu olmak daha iyi..."

İtalya da artık sizi kendisine ait görüyor. "Ülkenizde yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yılların nasıl geçtiğinin ben bile farkına varmıyorum. Buraya geldiğimde burada ne kadar zaman geçireceğimi düşünmüyordum. Her şeyden önce bu deneyimin tadını çıkarmaya ve anı yaşamaya çalıştım."

Bugününüzün adı Inter. Öyle mi? "Burada olmaktan mutluyum. Eşimle birlikte çok iyi uyum sağladığımız Milano'da ve Inter'de mutluyum. Çok sayıda arkadaşımız var, çocuklar okula gidiyor. Gelecek ise bana bağlı değil, kulübe bağlı."

Ama bu aynı zamanda size de bağlı. "Hayır, çünkü sözleşme yenileme konusunda herhangi bir görüşme olmadı. Ben bir futbolcuyum ve futbol oynamaya odaklanıyorum. Ama beş yıl içinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum: 8 kupa kazandık, 2 Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Ne olacağını göreceğiz."