04 Ocak 2022, Salı
Beşiktaş Süper Kupa için Katar'da! İşte fotoğraflar... | Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Katar'a ulaştı. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçı hangi kanalda? İşte spor haberimizin detayları ve Katar'dan gelen ilk fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 04.01.2022 00:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 00:16
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