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Haberler Galeri Beşiktaş Süper Kupa için Katar'da! İşte fotoğraflar... | Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Süper Kupa için Katar'da! İşte fotoğraflar... | Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Katar'a ulaştı. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçı hangi kanalda? İşte spor haberimizin detayları ve Katar'dan gelen ilk fotoğraflar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 00:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 00:16
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Beşiktaş Süper Kupa için Katar’da! İşte fotoğraflar... | Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Kupa için nefesler tutuldu. Beşiktaş, Süper Kupa finalinde, Katar Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Beşiktaş Süper Kupa için Katar’da! İşte fotoğraflar... | Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Siyah-beyazlı kafile, Turkcell Süper Kupa finali için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Katar'ın başkenti Doha'ya dört saatlik yolculuk sonunda ulaştı.

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Beşiktaş Süper Kupa için Katar’da! İşte fotoğraflar... | Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Asbaşkan Emre Kocadağ, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da kafilede yer aldı.

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Beşiktaş Süper Kupa için Katar’da! İşte fotoğraflar... | Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Antalyaspor maçı kadrosuna şu 21 futbolcuyu dahil etti:

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Beşiktaş Süper Kupa için Katar’da! İşte fotoğraflar... | Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira."