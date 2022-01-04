Beşiktaş Süper Kupa için Katar'da! İşte fotoğraflar... | Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

SON DAKİKA HABERİ: Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Katar'a ulaştı. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçı hangi kanalda? İşte spor haberimizin detayları ve Katar'dan gelen ilk fotoğraflar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.01.2022 00:10 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 00:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL