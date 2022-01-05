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Haberler Galeri 2021 yılında Google'da en çok kim arandı? Mesut Özil, Burak Elmas, Miralem Pjanic...

2021 yılında Google'da en çok kim arandı? Mesut Özil, Burak Elmas, Miralem Pjanic...

Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, 2021 yılında spor camiası kapsamında en çok aranan isim oldu. 2021 yılı Google verilerini içeren listede Galatasaray Başkanı Burak Elmas, milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve Beşiktaş'ın dünya yıldızı Miralem Pjanic gibi isimler de yer aldı. İşte Türkiye'de en çok aranan 7 isim...

Giriş Tarihi: 05.01.2022 19:19 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 19:22
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2021 yılında Google’da en çok kim arandı? Mesut Özil, Burak Elmas, Miralem Pjanic...

Google Türkiye'de 2021 yılında spor kategorisinde en çok aranan isimler belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 yılında Google’da en çok kim arandı? Mesut Özil, Burak Elmas, Miralem Pjanic...

Listede Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil 1. sırada yer alırken, iki milli voleybolcunun kendine yer bulması dikkat çekti.

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2021 yılında Google’da en çok kim arandı? Mesut Özil, Burak Elmas, Miralem Pjanic...

İşte en çok aranan isimler...

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2021 yılında Google’da en çok kim arandı? Mesut Özil, Burak Elmas, Miralem Pjanic...

2- Ebrar Karakurt

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2021 yılında Google’da en çok kim arandı? Mesut Özil, Burak Elmas, Miralem Pjanic...

3- Burak Elmas