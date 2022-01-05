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Önder Karaveli Beşiktaş-Antalya maçı öncesi A Spor'a konuştu

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Giriş: 05.01.2022 00:00
Güncelleme:05.01.2022 00:02
Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da Süper Kupa Finali'ne çıkacak. Kupa finali öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, A Spor'a konuştu. Karaveli, "Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren oyuncularımız var, onlar da bizimle beraber değiller. Onların tedavilerini İstanbul’da devam ettirmek için getirmedik, onların da tedavileri devam ediyor. Şu anda bir oyuncumuzun, Ghezzal’ın Corona virüsü testi pozitif. Bir de teknik ekibimizden bir arkadaşımızın. Pjanic, orta saha oyuncuları kategorisine bir isim. Pjanic'i o pozisyonda ilk kez görevlendiren ben değilim. Biz de Pjanic'in oyun aklı olma özelliğini daha fazla kullanmak için savunmanın önüne çektik." dedi. İşte o açıklamalar...
Karaveli A Spor’a konuştu
Karaveli A Spor'a konuştu
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