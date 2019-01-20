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Ali Koç Galatasaray'ın belalısını alıyor!

Ali Koç Fenerbahçe'de transfer borsasını altüst edecek bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 20.01.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 09:18
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Ali Koç Galatasaray'ın belalısını alıyor!

Galatasaray'ın belalısı olarak bilinen yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye getiriyor.

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Ali Koç Galatasaray'ın belalısını alıyor!

Ligin seyrinin değiştirecek bu girişim, transfer borsasını çalkaladı.

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Ali Koç Galatasaray'ın belalısını alıyor!

Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan dünyaca ünlü oyuncu son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.

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Ali Koç Galatasaray'ın belalısını alıyor!

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği o yıldız oyuncu da belli oldu.

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Ali Koç Galatasaray'ın belalısını alıyor!

Başkan Ali Koç'un transfer listesinde yer alan 2 ünlü isim Kadıköy'ü taraftar yağmuruna tutacak.