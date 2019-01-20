Ali Koç Galatasaray'ın belalısını alıyor!

Ali Koç Fenerbahçe'de transfer borsasını altüst edecek bir karar aldı. Galatasaray'ın belalısı olarak bilinen yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye getiriyor. Ligin seyrinin değiştirecek bu girişim, transfer borsasını çalkaladı. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan dünyaca ünlü oyuncu son pürüzlerin giderilmesini bekliyor. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği o yıldız oyuncu da belli oldu. Başkan Ali Koç'un transfer listesinde yer alan 2 ünlü isim Kadıköy'ü taraftar yağmuruna tutacak. Bu sezon seyircisinden yeterli desteği bulamayan Fenerbahçe'nin taraftarına olan ihtiyacını bilen Başkan Ali Koç, taraftarları stada çekecek dünyaca ünlü iki yıldızın da işini bitirdi. Fenerbahçe transfer operasyonlarıyla ligde bambaşka bir konuma gelecek.