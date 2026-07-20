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2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya, rakibi Arjantin'i 1-0 mağlup etmesiyle 2026 Dünya Kupası'nın sahibi olurken, tarihi gecede yarışın galibi kadar turnuvanın enleri de oldukça konuşuldu. Devre arasında ilk kez düzenlenen dev konserden Mbappe'nin gol krallığına, Rodri'nin ödülünden Trump'ın yuhalanmasına kadar turnuvanın öne çıkan tüm ayrıntıları hafızalara kazındı.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 1

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, futbol tarihine geçen ilkler ve kırılan rekorlarla sona erdi. Finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya ikinci kez dünya şampiyonu olurken, devre arası sahne performansıyla bir ilke sahne oldu.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 2

DEVRE ARASI SAHNE PERFORMANSLARIYLA BİR İLK

Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği şovda, Justin Bieber, Shakira, Madonna gibi ünlü sanatçılar sahne alırken, sahne performansının uzaması nedeniyle ikinci yarı, ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre, devre arası 15 dakikayı aşmamalı.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 3

FIFA daha önce yaptığı açıklamada devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklamış ve "dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak" amacıyla 100 milyon dolar toplanmasının hedeflediğini kaydetmişti.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 4

İSPANYA FİNALDE 2'DE 2 YAPTI

2010 yılında çıktığı ilk Dünya Kupası finalinden şampiyonlukla ayrılan İspanya, 2026'da da aynı başarıyı tekrarladı.

Dünya Kupası İspanyanın DÜNYA KUPASI İSPANYA'NIN

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 5

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 16 yıl önce düzenlenen turnuvanın finalinde Hollanda'yı 116. dakikada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenen İspanya, Arjantin karşısında kupayı getiren golü yine uzatma bölümünde buldu.

İspanya bu kez Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle şampiyonluğa uzandı.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 6

İSPANYA'DAN İKİNCİ DUBLE

2010 yılında Avrupa Şampiyonu unvanıyla geldiği Güney Afrika'da Dünya Kupası'nı da kazanan İspanya, 2. kez duble yaptı.

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 yenmişti.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 7

ERKEKLER VE KADINLARDA İSPANYA DOMİNASYONU

İspanya erkek ve kadın futbolunda dünya şampiyonu unvanını aynı anda elinde bulunduran ilk ülke olarak tarihe geçti.

İspanya Kadın Milli Takımı, 2023 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 1-0 mağlup etmişti.

İspanya, ayrıca birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke oldu.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 8

TURNUVANIN GOL KRALI MBAPPE

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, turnuvada attığı 10 golle altın ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

2026 Dünya Kupası'nda Arjantinli futbolcu Messi 8, İngiliz Jude Bellingham ve Norveçli Erling Haaland 7'şer gol kaydetti.

Mbappe, 8 gol attığı Katar 2022'nin ardından üst üste iki turnuvada gol krallığını kazanmayı başardı.

Fransız yıldız, toplam 22 golle turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olarak 2026 Dünya Kupası'nda rekor kırarken, Messi 21 golle ikinci sırada yer aldı.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 9

YENİLMEZLİK SERİSİNDE 38 MAÇLA REKOR

İspanya, çıktığı 38 maçta yenilmeyerek bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

Son 37 maçından 28 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, Arjantin karşısında da 1-0 kazandı.

İtalya'nın 37 maçlık rekorunu geride bırakan İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 10

TURNUVANIN EN İYİ OYUNCUSU RODRİ

İspanya Milli Takımı kaptanı ve orta saha oyuncusu Rodri, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen "Altın Top" ödülünü kazandı.

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İspanyol file bekçisi Unai Simon, Dünya Kupası'nın en iyi kalecisine verilen "Altın Eldiven" ödülüne layık görülürken, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Pau Cubarsi ise "En İyi Genç Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 11

TRUMP SEROMONİ ÖNCESİ YUHALANDI

İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri'ye Dünya Kupası'nı ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino birlikte verdi.

Trump, Dünya Kupası'nı İspanya'ya takdim etmeden önce sahaya yürürken tribünlerin bir kısmı tarafından yuhalandı.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 12

İSPANYA SADECE 1 GOL YİYEREK REKOR KIRDI

Turnuvadaki tek puan kaybını gruptaki açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak yaşayan İspanya, kalesinde 8 maçta sadece 1 gol görerek rekor kırdı.

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2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 13

Luis de la Fuente'nin öğrencileri, aynı turnuva içinde sadece 1 gol yiyerek şampiyonluğa ulaşan ilk takım oldu.

Çeyrek finalde Belçika'yı 2-1 yendiği maçta gol yiyen İspanya, final mücadelesinde de kalesini gole kapadı.

Daha önce 2010'da İspanya, 1998'de Fransa ve 2006'da İtalya, iki gol yiyerek şampiyon olmuştu.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 14

FUENTE EN YAŞLI ŞAMPİYON

İspanya Milli Takımı'nın 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan en yaşlı teknik adam oldu.

Daha önceki rekor 2010'da İspanya'ya ilk şampiyonluğunu kazandıran 59 yaşındaki Vicente del Bosque'ye aitti.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 15

ARJANTİN FİNALDE 4. KEZ KAYBETTİ

Arjantin Milli Takımı, çıktığı 7. Dünya Kupası finalinde 4. mağlubiyetini yaşadı.

Finale damga vuran kare FİNALE DAMGA VURAN KARE

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 16

Tangocular, 1978, 1986 ve 2022'de şampiyon olan Arjantin, 1930, 1990, 2014 ve 2026'da finalde kaybetti.

2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar 17

Dünya Kupası'nda son 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen Lionel Scaloni'nin ekibi, 14. maçta İspanya'ya karşı serisini sürdüremedi.

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