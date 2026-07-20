2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, futbol tarihine geçen ilkler ve kırılan rekorlarla sona erdi. Finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya ikinci kez dünya şampiyonu olurken, devre arası sahne performansıyla bir ilke sahne oldu.