2026 Dünya Kupası'nın enleri! İşte turnuvaya damga vuran ilkler ve rekorlar
İspanya, rakibi Arjantin'i 1-0 mağlup etmesiyle 2026 Dünya Kupası'nın sahibi olurken, tarihi gecede yarışın galibi kadar turnuvanın enleri de oldukça konuşuldu. Devre arasında ilk kez düzenlenen dev konserden Mbappe'nin gol krallığına, Rodri'nin ödülünden Trump'ın yuhalanmasına kadar turnuvanın öne çıkan tüm ayrıntıları hafızalara kazındı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, futbol tarihine geçen ilkler ve kırılan rekorlarla sona erdi. Finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya ikinci kez dünya şampiyonu olurken, devre arası sahne performansıyla bir ilke sahne oldu.
DEVRE ARASI SAHNE PERFORMANSLARIYLA BİR İLK
Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği şovda, Justin Bieber, Shakira, Madonna gibi ünlü sanatçılar sahne alırken, sahne performansının uzaması nedeniyle ikinci yarı, ilk yarı bitiş düdüğünden 27 dakika sonra 12 dakika gecikmeyle başladı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre, devre arası 15 dakikayı aşmamalı.
FIFA daha önce yaptığı açıklamada devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklamış ve "dünya genelindeki çocuklara kaliteli eğitim ve futbol fırsatlarına erişim sağlamak" amacıyla 100 milyon dolar toplanmasının hedeflediğini kaydetmişti.
İSPANYA FİNALDE 2'DE 2 YAPTI
2010 yılında çıktığı ilk Dünya Kupası finalinden şampiyonlukla ayrılan İspanya, 2026'da da aynı başarıyı tekrarladı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 16 yıl önce düzenlenen turnuvanın finalinde Hollanda'yı 116. dakikada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenen İspanya, Arjantin karşısında kupayı getiren golü yine uzatma bölümünde buldu.
İspanya bu kez Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle şampiyonluğa uzandı.