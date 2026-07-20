Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu

Dünya futbolunun zirvesinde 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sona ererken, bireysel ödüllerin sahipleri de belli oldu.

Turnuva boyunca sergilenen üstün performanslar futbolseverleri büyülerken, organizasyonun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan "Altın Ayakkabı" da sahibini buldu.