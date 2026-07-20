Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu
İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Dev organizasyonda gözler bir yandan da "Altın Ayakkabı" ödülüne çevrilirken, Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasındaki nefes kesen gol krallığı yarışının kazananı da belli oldu.
Dünya futbolunun zirvesinde 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sona ererken, bireysel ödüllerin sahipleri de belli oldu.
Turnuva boyunca sergilenen üstün performanslar futbolseverleri büyülerken, organizasyonun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan "Altın Ayakkabı" da sahibini buldu.
MESSI VE MBAPPE DÜELLOSU SONA ERDİ
Turnuvanın başlamasıyla birlikte gözler Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasındaki gol krallığı yarışına çevrildi.
İki süper yıldızın kıyasıya mücadelesi Dünya Kupası'na damga vururken, nefes kesen rekabetin kazananı da finalin ardından netlik kazandı. Futbol tarihine geçen bu gol düellosunun sonunda Altın Ayakkabı'nın sahibi resmen belli oldu.
28- Bukayo Saka | İngiltere | 3 gol
27- Bradley Barcola | Fransa | 3 gol
26- Ismael Saibari | Fas | 3 gol
25- Jonathan David | Kanada | 3 gol
24- Matheus Cunha | Brezilya | 3 gol