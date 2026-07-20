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Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Dev organizasyonda gözler bir yandan da "Altın Ayakkabı" ödülüne çevrilirken, Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasındaki nefes kesen gol krallığı yarışının kazananı da belli oldu.

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 1

Dünya futbolunun zirvesinde 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sona ererken, bireysel ödüllerin sahipleri de belli oldu.

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 2

Turnuva boyunca sergilenen üstün performanslar futbolseverleri büyülerken, organizasyonun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan "Altın Ayakkabı" da sahibini buldu.

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 3

MESSI VE MBAPPE DÜELLOSU SONA ERDİ

Turnuvanın başlamasıyla birlikte gözler Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasındaki gol krallığı yarışına çevrildi.

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 4

İki süper yıldızın kıyasıya mücadelesi Dünya Kupası'na damga vururken, nefes kesen rekabetin kazananı da finalin ardından netlik kazandı. Futbol tarihine geçen bu gol düellosunun sonunda Altın Ayakkabı'nın sahibi resmen belli oldu.

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 5

28- Bukayo Saka | İngiltere | 3 gol
27- Bradley Barcola | Fransa | 3 gol
26- Ismael Saibari | Fas | 3 gol
25- Jonathan David | Kanada | 3 gol
24- Matheus Cunha | Brezilya | 3 gol

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 6

23- Elijah Just | Yeni Zelanda | 3 gol
22- Brian Brobbey | Hollanda | 3 gol
21- Yoane Wissa | Demokratik Kongo | 3 gol
20- Kai Havertz | Almanya | 3 gol

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 7

19- Raul Jimenez | Meksika | 3 gol
18- Cristiano Ronaldo | Portekiz | 3 gol
17- Folarin Balogun | Amerika Birleşik Devletleri | 3 gol
16- Charles De Ketelaere | Belçika | 3 gol
15- Cody Gakpo | Hollanda | 3 gol

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 8

14- Lautaro Martinez | Arjantin | 3 gol
13- Romelu Lukaku | Belçika | 3 gol
12- Johan Manzambi | İsviçre | 3 gol
11- Deniz Undav | Almanya | 3 gol
10- Julian Quinones | Meksika | 4 gol

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 9

9- Vinicius Junior | Brezilya | 4 gol
8- Ismaila Sarr | Senegal | 4 gol
7- Mikel Oyarzabal | İspanya | 5 gol
6- Ousmane Dembele | Fransa | 6 gol
5- Harry Kane | İngiltere | 6 gol

Dünya Kupası'nın gol kralı belli oldu! Altın Ayakkabı sahibini buldu 10

4- Jude Bellingham | İngiltere | 7 gol
3- Erling Haaland | Norveç | 7 gol
2- Lionel Messi | Arjantin | 8 gol
1- Kylian Mbappe | Fransa | 10 gol

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