Finale damga vuran kare! Rodri seremoniye başörtülü çocukla çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbolun ötesine geçen anlamlı bir ana sahne oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki dev final öncesinde düzenlenen seremoniye, İspanya kaptanı Rodri'nin başörtülü küçük bir kız çocuğuyla çıkması geceye damga vurdu. New York New Jersey Stadyumu'ndan yansıyan bu kareler, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı tarafından "insanlık ve kardeşlik" mesajı olarak yorumlandı.