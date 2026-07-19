Finale damga vuran kare! Rodri seremoniye başörtülü çocukla çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası finali, futbolun ötesine geçen anlamlı bir ana sahne oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki dev final öncesinde düzenlenen seremoniye, İspanya kaptanı Rodri'nin başörtülü küçük bir kız çocuğuyla çıkması geceye damga vurdu. New York New Jersey Stadyumu'ndan yansıyan bu kareler, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı tarafından "insanlık ve kardeşlik" mesajı olarak yorumlandı.
Dünya futbolunun kalbinin attığı New York New Jersey Stadyumu'nda, İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı.
Maç öncesi düzenlenen seremoniye İspanya kaptanı Rodri, başörtülü küçük bir kız çocuğuyla çıktı. Kameralara yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Rodri'nin seremoniye başörtülü bir kız çocuğuyla çıkması, sosyal medya platformlarında en çok konuşulan anlar arasında yer aldı. Çok sayıda kullanıcı görüntüleri paylaşırken, kareler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.
Görüntüler sosyal medyada farklı şekillerde değerlendirildi. Bazı kullanıcılar bu anı Filistin'e destek mesajı olarak yorumlarken, bazıları ise çocuklara ve kapsayıcılığa yönelik sembolik bir duruş olarak değerlendirdi.