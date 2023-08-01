01 Ağustos 2023, Salı
Zayıflamak isteyenler kulak versin! Canan Karatay ara öğün yapanları uyardı! Kilo yapan 4 yaz meyvesi...
Kilo vermek isteyenler bu meyvelerden uzak dursun! Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Karatay'ın yaz meyveleri hakkında yaptığı açıklama ise duyanları bir hayli üzdü. Meyvelerde bulunan yüksek şeker miktarı vücudun yağlanmasına sebep oluyor. Karatay ise şeker oranı yüsek olan 4 yaz meyvesine karşı uyarıda bulundu. İşte, vücudu yağlandıran besinler...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 15:08
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