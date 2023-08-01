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Zayıflamak isteyenler kulak versin! Canan Karatay ara öğün yapanları uyardı! Kilo yapan 4 yaz meyvesi...

Kilo vermek isteyenler bu meyvelerden uzak dursun! Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Karatay'ın yaz meyveleri hakkında yaptığı açıklama ise duyanları bir hayli üzdü. Meyvelerde bulunan yüksek şeker miktarı vücudun yağlanmasına sebep oluyor. Karatay ise şeker oranı yüsek olan 4 yaz meyvesine karşı uyarıda bulundu. İşte, vücudu yağlandıran besinler...

Giriş Tarihi: 01.08.2023 15:08
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Zayıflamak isteyenler kulak versin! Canan Karatay ara öğün yapanları uyardı! Kilo yapan 4 yaz meyvesi...

Prof. Dr. Karatay, meyve tüketimine dikkat edilirken porsiyon kontrolünün de önemine vurgu yaptı. Her ne kadar doğal ve sağlıklı olsalar da, meyvelerin aşırı tüketiminin de kan şekerini yükseltebileceğini ve kilo alımına yol açabileceğini belirtti. İşte şeker oranı yüksek olan 4 meyve...

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Zayıflamak isteyenler kulak versin! Canan Karatay ara öğün yapanları uyardı! Kilo yapan 4 yaz meyvesi...

Prof. DR. Canan Karatay, bu kez de yaz meyvelerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Şeker hastaları ve kilo sorunu olanlar bu meyvelerden uzak dursun!

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Zayıflamak isteyenler kulak versin! Canan Karatay ara öğün yapanları uyardı! Kilo yapan 4 yaz meyvesi...

Canan Kartay tarafından yapılan açıklamalara göre yaz aylarında en çok dikkat edilmesi gereken meyve ise kiraz. Yüksek şeker oranı ile özellikle şeker hastalarının kiraz tüketmesinin sağlıksız olduğunu açıklayan Karatay, vişnenin ise tam aksine çok sağlıklı olduğunu belirtti.

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Zayıflamak isteyenler kulak versin! Canan Karatay ara öğün yapanları uyardı! Kilo yapan 4 yaz meyvesi...

Şekersiz kaynatılan vişne suyunun faydalarına dikkat çeken Karatay, ara öğünler için ise tehlikeli dedi.

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Zayıflamak isteyenler kulak versin! Canan Karatay ara öğün yapanları uyardı! Kilo yapan 4 yaz meyvesi...

Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka meyve olarak ise listede nektarin var. Nektarinin genetiğiyle oynandığını belirten Karatay, nektarin yerine şeftali tüketmenin daha sağlıklı olduğunu belirtti. Aynı zamanda kayısının şeker oranının çok yüksek olması sebebi ile önermeyen Karatay, zerdaliyi kayısıya alternatif olarak gösterdi.