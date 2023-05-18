O çıtırtılar gerçeği ortaya çıkardı! İncirle birlikte meğer onu da tüketiyormuşuz! İçinde en az bir ölü...

Öğrendiğinizde yemekten vazgeçebilirsiniz. İncirle birlikte istemeden o canlıyı da tüketiyormuşuz. Antioksidan özelliği yüksek olan incir, besin değeri açısından zengin bir meyvedir. Lifli yapısı sayesinde de bağırsaklarımızı çalıştırır. Aynı zamanda tadından dolayı tüketmekten keyif aldığımız bir besindir. Ancak incir hakkında kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı! İşte, duyunca şaşıracağınız o detay...

Giriş Tarihi: 18.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 15:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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