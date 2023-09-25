Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...

Canan Karatay, son günlerde popüler olan ve sağlık açısından birçok olumlu etkisi olduğu bilinen sabah limonlu su içme alışkanlığını ele aldı ve bu konuda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Limonlu su, pek çok insanın güne enerjik başlamasına yardımcı olan ve sindirim sistemine olumlu etkiler sağlayan bir içecektir. İşte, Karatay'ın limonlu su ile ilgili bilinmeyenleri aydınlatan açıklaması...