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Haberler Galeri Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...

Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...

Canan Karatay, son günlerde popüler olan ve sağlık açısından birçok olumlu etkisi olduğu bilinen sabah limonlu su içme alışkanlığını ele aldı ve bu konuda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Limonlu su, pek çok insanın güne enerjik başlamasına yardımcı olan ve sindirim sistemine olumlu etkiler sağlayan bir içecektir. İşte, Karatay'ın limonlu su ile ilgili bilinmeyenleri aydınlatan açıklaması...

Giriş Tarihi: 25.09.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 16:45
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Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...

Canan Karatay, limonlu suyla ilgili şaşırtıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı! Limonlu su, sağlık düşkünlerinin vazgeçemediği bir içecek olarak bilinirken, Karatay'ın açıkladığı bu bilgi birçok kişiyi şaşırttı. İşte, haberin detayları...

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Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...

SABAHLARI AÇ KARNINA İÇERSENİZ...

Prof. Dr. Canan Karatay her gün aç karnına sabahları bir bardak limonlu su içmenin faydalarını anlattı.

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Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...

Karatay açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Limonlu su içmek bağırsakların aktif olarak çalışmasına yardım eder ve sindirimi kolaylaştırır. Düzenli olarak tüketildiği zaman yağ yakar. Sabahları aç karnına içildiği zaman ödemler idrar yoluyla atılır. Metabolizmayı hızlandırır ve yağlardan kurtulmaya sebep olur."

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Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

- Limonlu su, karaciğerin en sevdiği karışımların başında gelir.

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Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...

- Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarayan limonlu su, bağışıklığı kuvvetlendirir.