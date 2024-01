Limon, içeriğinde bulunan birçok vitamin, mineral ve antioksidan sayesinde sağlığa birçok fayda sağlayan bir meyvedir. İşte limonun bazı faydaları:

C Vitamini Kaynağı: Limon, yüksek miktarda C vitamini içerir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu serbest radikallere karşı korur ve hücre onarımını destekler.

İdrar Yolları Sağlığını İyileştirme: Limon suyu, idrar yolları sağlığını iyileştirebilir ve böbrek taşı oluşumunu önleyebilir.

Enerji Verici: Limon, içeriğindeki doğal şekerler ve vitaminler sayesinde enerji verici bir etkiye sahiptir. Sabahları limonlu su içmek, gününüze enerji katmanıza yardımcı olabilir.