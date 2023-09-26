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7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Bu 3 yöntemle incecik oldu! Tükettiği besinler ise...

Hande Erçel, oyunculuğa ilk başladığı zamanlarda şimdiki halinden daha da kiloluydu. Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Erçel'in günden günde zayıflaması takpçilerinin dikkatini çekti. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan güzel oyuncunun kilo verme yöntemi ise belli oldu. İşte, Hande Erçel'in kilo verme sırrı...

Giriş Tarihi: 26.09.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 17:47
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7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Bu 3 yöntemle incecik oldu! Tükettiği besinler ise...

Hande Erçel, oyunculuğa ilk başladığı zamanlarda şimdiki halinden daha da kiloluydu. Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Erçel'in günden günde zayıflaması takpçilerinin dikkatini çekti. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan güzel oyuncunun kilo verme yöntemi ise belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Bu 3 yöntemle incecik oldu! Tükettiği besinler ise...

"1 HAFTADA 5 KİLO VERDİM"

Erçel oyunculuğun ilk dönemleriyle ilgili "Karşıma kilo sorunu çıktı. Bana 'zayıfla' dediler. " ifadelerini kullandı.

"Bir hafta sonra gittiğimde oldukça inançlı olduğumu da gördükleri için Selin karakterini aldım." dedi.

Hande Erçel yaptığı açıklamada, "1 haftada 5 kilo! O sürede sadece sıvıyla beslendim. Çorba ve su ile yaşadım. Şu anda da hâlâ kilomu korumaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı..

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7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Bu 3 yöntemle incecik oldu! Tükettiği besinler ise...

HER ACIKTIĞINDA O MEYVEYİ YİYOR

Hande Erçel, ana öğünler dışında açlık hissettiğinde yeşil elma yemeyi tercih ediyor.

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7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Bu 3 yöntemle incecik oldu! Tükettiği besinler ise...

Hande Erçel'in diyet listesinde bulunan bir diğer önemli nokta ise tarçınlı sudur.

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7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Bu 3 yöntemle incecik oldu! Tükettiği besinler ise...

Tarçınlı suyun yağ yakma, metabolizmayı hızlandırma, kan şekerini dengeleme ve tatlı isteğini köreltme gibi kilo vermeye yardımcı bazı etkileri vardır.