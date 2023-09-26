7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Bu 3 yöntemle incecik oldu! Tükettiği besinler ise...

"1 HAFTADA 5 KİLO VERDİM"

Erçel oyunculuğun ilk dönemleriyle ilgili "Karşıma kilo sorunu çıktı. Bana 'zayıfla' dediler. " ifadelerini kullandı.

"Bir hafta sonra gittiğimde oldukça inançlı olduğumu da gördükleri için Selin karakterini aldım." dedi.

Hande Erçel yaptığı açıklamada, "1 haftada 5 kilo! O sürede sadece sıvıyla beslendim. Çorba ve su ile yaşadım. Şu anda da hâlâ kilomu korumaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı..