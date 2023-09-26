26 Eylül 2023, Salı
7 günde 5 kilo verdiren Hande Erçel diyeti! Bu 3 yöntemle incecik oldu! Tükettiği besinler ise...
Hande Erçel, oyunculuğa ilk başladığı zamanlarda şimdiki halinden daha da kiloluydu. Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Erçel'in günden günde zayıflaması takpçilerinin dikkatini çekti. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan güzel oyuncunun kilo verme yöntemi ise belli oldu. İşte, Hande Erçel'in kilo verme sırrı...
Giriş Tarihi: 26.09.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 17:47
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10