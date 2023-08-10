1 haftada sivilce izlerini silip atacak! Cildi bebek gibi yapıyor! En etkili doğal maske tarifi...

Cildi bebek gibi yapıyor! Sivilce izlerinden eser kalmayacak... Ergenlik döneminde ortaya çıkan cilt sorunlarından biri olan sivilceler, gençlerin cilt sağlığını etkileyen ve genellikle yüz, sırt ve göğüs gibi bölgelerde görülen küçük iltihaplı lezyonlardır. Tıkanmış gözeneklerde biriken sebum ve bakteriler iltihaplı sivilcelerin oluşmasına yol açar. Sivilcelerden kısa sürede kurtulmak isteyenler, doğal tedavi yöntemlerini araştırıyor. İşte, sivilce geçiren mucizevi yöntem...