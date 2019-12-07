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Sıfır faizle sıfır araba fırsatı! İşte BMW, Mercedes, Renault, Fiat ve Citroen'de yılın son sıfır otomobil kampanyaları!

Aralık ayının ilk haftası geride kalırken otomobil firmaları kampanyalarını artırarak sürdürüyor. Merkez Bankası'nın politika faiz indirimi sonrası taşıt kredileri sert şekilde geriledi. Bu gerileme otomobil satışlarını deyim yerindeyse patlattı. Yılın ilk yarısını verimsiz geçiren firmalar stokları tüketmek için ekstra finansman ve taksit desteği ile kampanyaları birbiri ardında sıraladı. Birçok firma özel kredi vadeleri ve faiz oranlarını müşterilerine sunarken, bazı firmalar çıtayı daha da yükseğe çıkararak sıfır faiz desteği sunuyor. Sıfır faizle otomobil almak isteyenler hafta sonu bayilere akın ederken, 31 Aralık itibarıyla kampanyaların son bulması bekleniyor. Yeni modellerin Türkiye pazarına giriş yapmasıyla fiyatlar katlanacak. Sıfır otomobil almak isteyenlerin yılın son fırsatını değerlendirmesi uzmanlarca öneriliyor. Biz de ahaber.com.tr olarak sizlere en uygun sıfır otomobil kampanyalarını derledik. İşte BMW, Mercedes, Renault, Fiat, Dacia, Nissan, Honda, Hyundai ve Citroen gibi köklü otomobil firmalarındaki Aralık fırsatları...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 12:55
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Sıfır faizle sıfır araba fırsatı! İşte BMW, Mercedes, Renault, Fiat ve Citroen'de yılın son sıfır otomobil kampanyaları!

Yılın son kampanyalarından yararlanmak için bayilere gidecek olan vatandaşlar son fırsatları araştırıyor. Birçok firma elindeki stokları eritmek, yeni araçlara yer açmak ve rakamlarını arttırmak için kampanya düzenliyor. Kampanyalar adeta birbiri ile yarışıyor. Markaların kampanya yarışı otomobil alacakların yüzünü güldürüyor. Özellikle sıfır faizli satışlar büyük ilgi görüyor. İşte sıfır otomobillerde Aralık fırsatları...

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Sıfır faizle sıfır araba fırsatı! İşte BMW, Mercedes, Renault, Fiat ve Citroen'de yılın son sıfır otomobil kampanyaları!

BMW SIFIR OTOMOBİL FIRSATLARI NELER?

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, yıl sonuna özel bir kampanya hazırladığını duyurdu.

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Sıfır faizle sıfır araba fırsatı! İşte BMW, Mercedes, Renault, Fiat ve Citroen'de yılın son sıfır otomobil kampanyaları!

Aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 5 Serisi 200 bin TL'ye yüzde 0.79 faiz, BMW i3 ve i3s 180 bin TL'ye yüzde 0.49 faiz ve X1'De 120 bin TL'ye yüzde 0.79 faiz seçeneği sunuluyor.

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Sıfır faizle sıfır araba fırsatı! İşte BMW, Mercedes, Renault, Fiat ve Citroen'de yılın son sıfır otomobil kampanyaları!

3 Serisi, X2 ve 2 Serisi Active Tourer modelleri ise 100 bin TL'ye yüzde 0.79 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Yapılan açıklamaya göre, 3 Serisi, X1, 5 Serisi, X2 ve 2 Serisi Active Tourer modellerinde 5 bin TL, X3'te ise 20 bin TL'ye varan takas desteği kampanyada yer alıyor.

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Sıfır faizle sıfır araba fırsatı! İşte BMW, Mercedes, Renault, Fiat ve Citroen'de yılın son sıfır otomobil kampanyaları!

Ayrıca, herhangi bir BMW modelini online olarak satın almak isteyenlere de, online rezervasyon ile çeşitli indirimler sunulduğu açıklanıyor.