Sıfır faizle sıfır araba fırsatı! İşte BMW, Mercedes, Renault, Fiat ve Citroen'de yılın son sıfır otomobil kampanyaları!

Aralık ayının ilk haftası geride kalırken otomobil firmaları kampanyalarını artırarak sürdürüyor. Merkez Bankası'nın politika faiz indirimi sonrası taşıt kredileri sert şekilde geriledi. Bu gerileme otomobil satışlarını deyim yerindeyse patlattı. Yılın ilk yarısını verimsiz geçiren firmalar stokları tüketmek için ekstra finansman ve taksit desteği ile kampanyaları birbiri ardında sıraladı. Birçok firma özel kredi vadeleri ve faiz oranlarını müşterilerine sunarken, bazı firmalar çıtayı daha da yükseğe çıkararak sıfır faiz desteği sunuyor. Sıfır faizle otomobil almak isteyenler hafta sonu bayilere akın ederken, 31 Aralık itibarıyla kampanyaların son bulması bekleniyor. Yeni modellerin Türkiye pazarına giriş yapmasıyla fiyatlar katlanacak. Sıfır otomobil almak isteyenlerin yılın son fırsatını değerlendirmesi uzmanlarca öneriliyor. Biz de ahaber.com.tr olarak sizlere en uygun sıfır otomobil kampanyalarını derledik. İşte BMW, Mercedes, Renault, Fiat, Dacia, Nissan, Honda, Hyundai ve Citroen gibi köklü otomobil firmalarındaki Aralık fırsatları...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





