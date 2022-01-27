Osmaniye’de klasik otomobil sevdalısı adam araçları satışa çıkardı

"İLK SAHİBİNDEN VE HEPSİ ORİJİNAL OTOMOBİLLER"

Klasik otomobil tutkunu Mustafa Ataşer, otomobillerin tamamımın bir hikayesi olduğunu belirterek, "Zaten bu klasiklere değer katan hikayeleridir. Biz Mustafa Bey ile Osmaniye'de uzun yıllardır bu otomobilleri topluyoruz. Bu araçlarımızın hepsi ilk sahibinden. Arabalarımızın fazla olmasından ve artık çok ilgilenemediğimiz otomobilleri hem görücüye hem satılığa çıkardık. Aralarında 1972 model var, 1976 model olan var. Ve tamamen ilk sahibinden ve hepsi orijinal otomobiller. Umarım alıcıları çıkar. Bizim gözümüz gibi baktığımız bu araçlar yeni sahiplerinde daha mutlu olurlar" şeklinde konuştu.