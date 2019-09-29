O model yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan benzinli ve dizel otomobiller...

Otomobil alacak yada düşünen vatandaşların büyük çoğunluğu için en önemli kriter en az yakanlar listesidir. Otomobil severler internet üzerinden hangi otomobil en az yakar? En az yakan dizel otomobil hangileri? En tasarruflu otomobil markası hangileri? En az yakan araba modelleri hangileri? Soruları sıkça sormakta… Peki, en az yakıt tüketen ve yakıt cimrisi olan otomobiller hangileri? İşte o liste…