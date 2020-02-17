Haciz konulan cipler yarı fiyatına! İşte, ikinci el SUV fiyatları!

Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren liste yayınlandı. Sahipleri tarafından sorumlulukları yerine getirilmeyen araçlar, yarı fiyatına icra dairelerinde satışa çıkarıldı. Araç sürücülerinin icralık ciplere ulaşması oldukça kolay. Haciz konulan cipler yarı fiyatına! İşte, ikinci el SUV fiyatları! Haciz konulan cip fiyatları ne kadar? Haciz konulan cip fiyatları ne kadar 2020? İkinci el SUV fiyatları ne kadar?İkinci el SUV fiyatları ne kadar 2020?

Giriş Tarihi: 17.02.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





