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Haciz konulan cipler yarı fiyatına! İşte, ikinci el SUV fiyatları!

Milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren liste yayınlandı. Sahipleri tarafından sorumlulukları yerine getirilmeyen araçlar, yarı fiyatına icra dairelerinde satışa çıkarıldı. Araç sürücülerinin icralık ciplere ulaşması oldukça kolay. Haciz konulan cipler yarı fiyatına! İşte, ikinci el SUV fiyatları! Haciz konulan cip fiyatları ne kadar? Haciz konulan cip fiyatları ne kadar 2020? İkinci el SUV fiyatları ne kadar?İkinci el SUV fiyatları ne kadar 2020?

Giriş Tarihi: 17.02.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 10:01
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Haciz konulan cipler yarı fiyatına! İşte, ikinci el SUV fiyatları!

Otomobil fiyatlarının yükseldiği dönemde ucuza araç sahibi olmanın bir yöntemi bulunuyor. Herhangi bir borcun ödenmemesinden dolayı haciz konulan araçlar değerlerinin neredeyse yarısına yeni sahiplerini arıyor.

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Haciz konulan cipler yarı fiyatına! İşte, ikinci el SUV fiyatları!

Hacizli araçlar ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. Öncelikle icra dairesinin belirlediği ihale başlangıç bedeli bulunuyor. Bir de ihaleye katılmak için teminat yatırılması gerekiyor. Şayet ihaleyi kazanamazsanız teminatını banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarılıyor. Sitede yer alan muhammen bedel ise aracın haciz dışında normal şartlarda satılması halinde edeceği rakamı ifade ediyor.

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Haciz konulan cipler yarı fiyatına! İşte, ikinci el SUV fiyatları!

İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var.

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Haciz konulan cipler yarı fiyatına! İşte, ikinci el SUV fiyatları!

Hürriyet'in haberine göre; https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesine girip kısa sürede ücretsiz olarak üye olarak icralık araçları görebiliyorsunuz. Tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.

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Haciz konulan cipler yarı fiyatına! İşte, ikinci el SUV fiyatları!

İŞTE YARI FİYATINA SATILAN SUV ARAÇLAR