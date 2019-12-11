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Ford Taunus arabasını yıllar sonra duvarı yıkıp çıkardı! Hayran kaldılar...

Ford Taunus arabasını yıllar sonra duvarın arkasından çıkardı görenler hayran kaldı. 1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Yıllar sonra ise otomobilini tekrar olduğu yerden çıkarmak istedi ve gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 07:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 07:35
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Ford Taunus arabasını yıllar sonra duvarı yıkıp çıkardı! Hayran kaldılar...

Zaman zaman Almanya'dan ilçeye gelen ve aracın bakımını yapan Uysal, otomobilini bir daha kullanmadı.

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Ford Taunus arabasını yıllar sonra duvarı yıkıp çıkardı! Hayran kaldılar...

Türkiye'ye 1998 yılında kesin dönüş yapan Uysal, otomobilini yine bulunduğu yerden çıkarmadı.

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Ford Taunus arabasını yıllar sonra duvarı yıkıp çıkardı! Hayran kaldılar...

DUVARI KIRDIRIP OTOMOBİLİ ÇIKARTTI

Aradan geçen 37 yılın ardından binada onarım yapmayı planlayan Uysal, evin giriş katında tuttuğu otomobilini çıkarmak amacıyla önce duvarları kırdırdı.

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Ford Taunus arabasını yıllar sonra duvarı yıkıp çıkardı! Hayran kaldılar...

Uysal, daha sonra çekici yardımıyla otomobilini başka bir garaja götürdü.

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Ford Taunus arabasını yıllar sonra duvarı yıkıp çıkardı! Hayran kaldılar...

"İLK GÜNKÜ GİBİ HALA ORİJİNAL"

İlçede akaryakıt istasyonu bayisi bulunan Uysal, "Otomobilim ilk günkü gibi orijinal.