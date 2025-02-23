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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte konu başlıkları

"Adında AK, Işığında İstikbal" sloganı ile gerçekleştirilecek olan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlık süreci tamamlandı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongrede, parti yönetiminin şekilleneceği kritik kararlar alınacak, gelecek stratejileri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesi yaptığı paylaşımda, "Hep beraber yeni dönemin kapılarını açacağız." diyerek büyük kongreye vurgu yaptı. Peki AK Parti Kongresi nerede ve saat yapılacak? İşte konu başlıkları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:33
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte konu başlıkları

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar (bugün) Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrenin öğleden sonra başlayarak akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 1.607 delegenin oy kullanacağı kongrede, AK Parti'nin yeni dönem yol haritası belirlenecek.

AK PARTİ'DE BÜYÜK KONGRE HEYECANI
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte konu başlıkları

Yeni Dönemin Stratejileri Belirlenecek

Kongrede, AK Parti'nin yeni şarkısı tanıtılacak. AK Parti teşkilatlarının bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlatan kısa film gösterimi yapılacak. Ayrıca teşkilatların değerlendirmeleri ışığında belirlenen stratejik hedefler paylaşılacak.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte konu başlıkları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilecek büyük kongrede yapacağı konuşmanın, üç temel konu üzerine yoğunlaşacağı belirtildi. Kandemir, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi nereye taşıyacağının mesajlarını vereceği bir manifesto niteliğinde konuşma yapacağını vurgulayarak öne çıkan konu başlıkları şöyle sıraladı:

📍 AK Parti'nin 23 yıllık muhasebesi

📍 Halkın beklentilerine yönelik önemli mesajlar

📍 Türkiye'nin küresel siyaset sahnesindeki rolü ve geleceği

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte konu başlıkları

Uluslararası Katılım ve Yoğun İlgi

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile Genel Sekreter Fatih Şahin, Ankara Spor Salonu'nda kongre hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte konu başlıkları

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Türkiye'nin dört bir yanından partililerin Ankara'daki 8. Olağan Büyük Kongre'de bir araya geleceğini ifade etti. AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre sürecinin 7 Ekim'de belde ve ilçelerde başladığını, sonrasında illerde devam ettiğini hatırlatan Kandemir, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 kongreye bizzat katılım sağladığını vurguladı.

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