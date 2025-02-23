AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte konu başlıkları

"Adında AK, Işığında İstikbal" sloganı ile gerçekleştirilecek olan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için hazırlık süreci tamamlandı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kongrede, parti yönetiminin şekilleneceği kritik kararlar alınacak, gelecek stratejileri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesi yaptığı paylaşımda, "Hep beraber yeni dönemin kapılarını açacağız." diyerek büyük kongreye vurgu yaptı. Peki AK Parti Kongresi nerede ve saat yapılacak? İşte konu başlıkları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi