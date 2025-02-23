Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Umut Tuncer evli mi, çocuğu var mı?

AK Parti, "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla düzenlediği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde coşkulu bir atmosfer gerçekleştirdi. Kongrede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde partinin yeni dönem yol haritası çizilirken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da açıklandı. Listede yer alan isimlerden biri de Mehmet Umut Tuncer oldu ve kamuoyunda büyük ilgi gördü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi