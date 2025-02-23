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Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Umut Tuncer evli mi, çocuğu var mı?

AK Parti, "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla düzenlediği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde coşkulu bir atmosfer gerçekleştirdi. Kongrede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde partinin yeni dönem yol haritası çizilirken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadroları da açıklandı. Listede yer alan isimlerden biri de Mehmet Umut Tuncer oldu ve kamuoyunda büyük ilgi gördü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 14:08
Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Umut Tuncer evli mi, çocuğu var mı?

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi'ne dikkat çeken isimlerden biri de Mehmet Umut Tuncer oldu! Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in oğlu olan Umut Tuncer merak konusu oldu. Peki Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Umut Tuncer evli mi, çocuğu var mı?

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Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Umut Tuncer evli mi, çocuğu var mı?

Mehmet Umut Tuncer Kimdir?

1981 Ankara doğumludur. Siyasal iletişim, kamuoyu ve medya araştırmaları alanlarında akademik ve saha birikimine sahiptir.

Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Umut Tuncer evli mi, çocuğu var mı?

2007 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2020 yılında Doçent ünvanını kazanarak devam etmiştir. Ulusal ve uluslararası 32 akademik yayınla İletişim Bilimleri literatürüne katkı sunmuştur.

2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanmıştır. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AK Parti Aydın 5. Sıra Milletvekili Adayı olmuştur.

Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Umut Tuncer evli mi, çocuğu var mı?

Bunların yanı sıra, üniversitelerde Meslek Yüksekokulu Müdürü, Merkez Müdürü, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Rektör Baş Danışmanı görevlerini de yürütmüştür.

İyi derecede İngilizce bilen Doç.Dr. Mehmet Umut Tuncer, evli ve bir çocuk babasıdır.

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