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Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

"Adında AK, Işığında İstikbal" sloganı ile gerçekleştirilen AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi ile yeni dönemin yönetim kadrosunu belirledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açıklanan MKYK listesi siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Hukuk alanındaki akademik çalışmalarıyla bilinen Serap Yazıcı Özbudun'un listeye girmesi dikkatleri üzerine çekti. Peki yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:33
Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi büyük bir coşkuyla devam ederken, yeni yönetim listesi açıklandı. Yeni MKYK kadrosunda yer alan Serap Yazıcı Özbudun merak konusu oldu.

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Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Serap Yazıcı Özbudun Kimdir?

Serap Yazıcı Özbudun, 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 13 yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği bir trafik kazasında annesini kaybetti ve görme yetisini yitirdi.

Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Serap Yazıcı Özbudun Eğitim Hayatı

1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yazıcı, 1986'da Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 1991-1992 yıllarında İngiliz Hükümeti'nden aldığı burs ile Bristol Üniversitesi'nde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" üzerine çalışma yürüttü.

"Türkiye'de Askerî Müdahalelerin Anayasal Etkileri" başlıklı doktora tezini 1995 yılında Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. 2000 yılında doçent unvanına sahip oldu.

Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

ABD'de Demokrasi Programında Bulundu

2002 yılında ABD hükümetinin davetiyle "Küresel Düzeyde Demokrasinin Güçlendirilmesi" konulu programa katılan Yazıcı, 2009 yılında profesör unvanını aldı.

Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Öğretim Üyeliği ve Akademik Çalışmalar

Akademik kariyerine 1988 yılında araştırma görevlisi olarak başlayan Yazıcı, 1997-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde görev aldı. 2012 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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