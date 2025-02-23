Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?
"Adında AK, Işığında İstikbal" sloganı ile gerçekleştirilen AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi ile yeni dönemin yönetim kadrosunu belirledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açıklanan MKYK listesi siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Hukuk alanındaki akademik çalışmalarıyla bilinen Serap Yazıcı Özbudun'un listeye girmesi dikkatleri üzerine çekti. Peki yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.02.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:33