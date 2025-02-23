Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?

Öğretim Üyeliği ve Akademik Çalışmalar

Akademik kariyerine 1988 yılında araştırma görevlisi olarak başlayan Yazıcı, 1997-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde görev aldı. 2012 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.