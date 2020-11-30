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Evinin garajında 2 yılda spor araba yaptı! Yolda görenler hayran kalıyor

Çinli makinist Wang Jian hayalindeki arabayı evinin garajında yaptı. Mitsubishi Eclipse Coupe arabasını Lamborghini'ye çeviren makinist 2008 yılında başladığı işi 2010 yılında bitirdi. Yeni Lamborghini'sini görenler ise hayran kaldı...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 11:54
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Evinin garajında 2 yılda spor araba yaptı! Yolda görenler hayran kalıyor

LAMBORGHİNİ AVENTADOR ALAMADI AMA YAPTI

28 yaşındaki Çinli makinist Wang Jian kimsenin yapamadığını yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evinin garajında 2 yılda spor araba yaptı! Yolda görenler hayran kalıyor
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Evinin garajında 2 yılda spor araba yaptı! Yolda görenler hayran kalıyor

Mitsubishi Eclipse Coupe'tan bir Lamborghini yaratan genç adam 2008 yılında başladığı işi 2010 yılında bitirdi.

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Evinin garajında 2 yılda spor araba yaptı! Yolda görenler hayran kalıyor
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Evinin garajında 2 yılda spor araba yaptı! Yolda görenler hayran kalıyor