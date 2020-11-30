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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Evinin garajında 2 yılda spor araba yaptı! Yolda görenler hayran kalıyor Evinin garajında 2 yılda spor araba yaptı! Yolda görenler hayran kalıyor
Çinli makinist Wang Jian hayalindeki arabayı evinin garajında yaptı. Mitsubishi Eclipse Coupe arabasını Lamborghini'ye çeviren makinist 2008 yılında başladığı işi 2010 yılında bitirdi. Yeni Lamborghini'sini görenler ise hayran kaldı...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 11:54 LAMBORGHİNİ AVENTADOR ALAMADI AMA YAPTI
28 yaşındaki Çinli makinist Wang Jian kimsenin yapamadığını yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mitsubishi Eclipse Coupe'tan bir Lamborghini yaratan genç adam 2008 yılında başladığı işi 2010 yılında bitirdi.