386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli araçların listesi yeniden değişti. Nisan ayı fiyatlarına gelen zamla birlikte ÖTV muafiyetli satın alabileceğiniz bazı modelleri üst limit nedeni listeden çıktı. Bilindiği üzere 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile ÖTV muafiyeti üst limiti milyon 4 bin 200 liradan 1 milyon 591 bin 200 liraya çıkarılmıştı. Uygun fiyata alınabilecek araç listesi birden patlama yapmıştı. Lakin sıfır araç modellerine son gelen zamlarla birlikte birçok model artık liste dışı kaldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri ve fiyatları…

2024 NİSAN AYINDA ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİ SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI