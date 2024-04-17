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Haberler Galeri 386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…

386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…

ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır araç modellerinin listesi Nisan ayı zamları ile birlikte değişti. Yeni fiyatların açıklanması ile birlikte üst limiti aşan birçok model liste dışı kaldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat modelleri ve fiyatları….

Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 15:14
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386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli araçların listesi yeniden değişti. Nisan ayı fiyatlarına gelen zamla birlikte ÖTV muafiyetli satın alabileceğiniz bazı modelleri üst limit nedeni listeden çıktı. Bilindiği üzere 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile ÖTV muafiyeti üst limiti milyon 4 bin 200 liradan 1 milyon 591 bin 200 liraya çıkarılmıştı. Uygun fiyata alınabilecek araç listesi birden patlama yapmıştı. Lakin sıfır araç modellerine son gelen zamlarla birlikte birçok model artık liste dışı kaldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır araç modelleri ve fiyatları…

2024 NİSAN AYINDA ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİ SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

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386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…

FİAT

ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Sedan

Easy 1.4 Fire 95 HP 400.416 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 515.694 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 590.694 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 651.805 TL

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386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…

Urban 1.4 Fire 95 HP 425.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 541.157 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 568.472 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 616.157 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 672.698 TL

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386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…

Lounge 1.4 Fire 95 HP 451.341 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 566.694 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 641.620 TL

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386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…

Limited 1.4 Fire 95 HP 476.805 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 667.083 TL