HaberlerGaleri386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…
386 bin TL’si olan bayiye koşuyor! İndirim listesindeki sıfır araç modelleri değişti! 2024 Dacia, Fiat, Renault, Hyundai, Opel…
ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır araç modellerinin listesi Nisan ayı zamları ile birlikte değişti. Yeni fiyatların açıklanması ile birlikte üst limiti aşan birçok model liste dışı kaldı. İşte ÖTV indirimli satın alabileceğiniz sıfır Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat modelleri ve fiyatları….
Giriş Tarihi: 17.04.2024 15:14Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 15:14