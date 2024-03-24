24 Mart 2024, Pazar
31 Mart son! Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları
Hyundai 3 ay ertelememi kredi ve 122 bin TL'lik indirim kampanyası sona eriyor. Mart ayı sonuna kadar ELANTRA 1.6 Prime CVT için 60 bin TL, KONA 1.6T-GDI N-Line DCT 4x4 modeli için 122 bin TL indirim uygulayacağını açıklayan firma satışlarına tam gaz devam ediyor. İşte araçların fiyat listesi…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:35
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