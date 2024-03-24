31 Mart son! Hyundai’den 122 bin TL indirim ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı! İşte Hyundai fırsatları

Hyundai'den Mart ayına özel kampanya geldi. Mart ayı itibari ile sıfır araç modelleri için yeni fiyat listesini ve kampanya detaylarını duyuran otomobil üreticisi, 2023 Model Elentra ve KONA N Line modelleri için indirim kampanyası başlattı. Firma ELANTRA 1.6 Prime CVT için 60 bin TL, KONA 1.6T-GDI N-Line DCT 4x4 modeli için 122 bin TL indirim uygulayacağını duyurdu. Bu avantajlara ek olarak firma, 3 Ay ertelemeli finansman desteği sağlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 31 Mart tarihine kadar bayilere başvuruda bulunmaları gerekiyor. İşte merak edilen detaylar….