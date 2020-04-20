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Haberler Galeri Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eşi bakın kim çıktı!

Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eşi bakın kim çıktı!

Zalim İstanbul'un Agah'ı Fikret Kuşkan, özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizide Karaçay Ailesi'nin otoriter reisine hayat veren ve güçlü karakteriyle diziye damga vuran Fikret Kuşkan'ın özel hayatı mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Kuşkan'ın eşi merak konusu oldu. İşte başarılı oyuncu Fikret Kuşkan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 18:51
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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eşi bakın kim çıktı!

Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterine hayat veren Fikret Kuşkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Kameralardan uzak bir yaşam süren Kuşkan'ın eşi merak konusu oldu. İşte başarılı oyuncu Fikret Kuşkan'ın merak edilen eşi…

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eşi bakın kim çıktı!

OZAN AKBABA

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eşi bakın kim çıktı!

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eşi bakın kim çıktı!

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

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Zalim İstanbul’un Agah’ı Fikret Kuşkan’ın eşi bakın kim çıktı!

MELİKE İPEK YALOVA