Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü'deki Cemal bakın kimin eşiymiş

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Yedi Bela Hüsnü'de Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un eşi bakın kim çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Ali Şen ve Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Yedi Bela Hüsnü filmiyle karşımıza çıkan Şevket Altuğ herkesi şaşırttı.