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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü'deki Cemal bakın kimin eşiymiş

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Yedi Bela Hüsnü'de Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ'un eşi bakın kim çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Ali Şen ve Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Yedi Bela Hüsnü filmiyle karşımıza çıkan Şevket Altuğ herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 12:53 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 13:11
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü'deki Cemal bakın kimin eşiymiş

Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Ali Şen ve Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Yedi Bela Hüsnü filmiyle karşımıza çıkan Şevket Altuğ'un eşi bakın kim çıktı.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü'deki Cemal bakın kimin eşiymiş

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Yedi Bela Hüsnü'de Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ ile ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşırtıyor. Başta Şevket Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen akrabalarını sizler için derledik.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü'deki Cemal bakın kimin eşiymiş

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü'deki Cemal bakın kimin eşiymiş
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yedi Bela Hüsnü'deki Cemal bakın kimin eşiymiş

İntizar - Yıldız Tilbe