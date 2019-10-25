Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı

Garip filminde Fatoş'u canlandıran Ece Alton herkesi şaşırttı. Yeşilçam filmlerinin gülen yüzü Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1986 yapımı Garip filminde minik Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Filmin yayınlandığı dönem adından en çok söz ettiren Ece Alton şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte değişimiyle adıyla söz ettiren Ece Alton ve diğer ünlü isimlerin değişimi...