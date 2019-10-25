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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı

Garip filminde Fatoş'u canlandıran Ece Alton herkesi şaşırttı. Yeşilçam filmlerinin gülen yüzü Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 1986 yapımı Garip filminde minik Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton daha sonra ortalardan kaybolmuştu. Filmin yayınlandığı dönem adından en çok söz ettiren Ece Alton şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte değişimiyle adıyla söz ettiren Ece Alton ve diğer ünlü isimlerin değişimi...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 07:15
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı

İşte bir dönem ekranlarda olan isimlerin inanılmaz değişimleri...

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'teki Fatoş Ece Alton herkesi şaşırttı

Kapıcı Seyit'in (Kemal Sunal) oğlu İbram'ın canlandıran Hüsnü Yıldız ile ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.