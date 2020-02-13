13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu herkesi şoke etti! Meğer...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekleriyle herkesi şaşırttı. Birçok filmde rol alan güzel yıldız Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış. Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şoke etti. Sadece Gülşen Bubikoğlu deği Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 11:48
  • 1
  • 58
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu herkesi şoke etti! Meğer...

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından birisi olan Gülşen Bubikoğlu herkesi şaşırttı. Gençlik döneminde pek çok izleyiciyi ekrana kilitleyen Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.

  • 2
  • 58
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu herkesi şoke etti! Meğer...

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

  • 3
  • 58
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu herkesi şoke etti! Meğer...
  • 4
  • 58
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu herkesi şoke etti! Meğer...

İntizar - Yıldız Tilbe

  • 5
  • 58
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu herkesi şoke etti! Meğer...

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu