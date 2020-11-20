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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazlarından Yedi Bela Hüsnü filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı Yeşilçam unutulmazlarından Yedi Bela Hüsnü filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın efsane filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi. Güldüren hatalardan birisi de Kemal Sunal'ın unutulmazları arasında yer alan Yedi Bela Hüsnü'den. 'Yedi Bela Hüsnü' filminde gözlerden kaçan o hata, yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 12:35
Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Yedi Bela Hüsnü yine sosyal medyayı salladı. Yeşilçam
filmlerini belki defacalarca izlemişsinizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce fark etmediniz... GALERİ DEVAM EDİYOR
Orhan Gencebay'ın 'Bir teselli ver' filmindeki bu hata ise gerçekten sıradışı
Otomobilin arka koltuğunda araba kullandığı gerçeği sizi çok şaşırtmış olmalı öyle değil mi?
"Neşeli Günler" filminin bir sahnesinde Münir Özkul duvarda olmayan prize ütünün fişini takıyor.