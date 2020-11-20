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Yeşilçam unutulmazlarından Yedi Bela Hüsnü filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce kimse fark edemedi. Güldüren hatalardan birisi de Kemal Sunal'ın unutulmazları arasında yer alan Yedi Bela Hüsnü'den. 'Yedi Bela Hüsnü' filminde gözlerden kaçan o hata, yıllar sonra ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 12:35
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Yeşilçam unutulmazlarından Yedi Bela Hüsnü filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Yedi Bela Hüsnü yine sosyal medyayı salladı. Yeşilçam filmlerini belki defacalarca izlemişsinizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce fark etmediniz...

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Yeşilçam unutulmazlarından Yedi Bela Hüsnü filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı
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Yeşilçam unutulmazlarından Yedi Bela Hüsnü filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

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Yeşilçam unutulmazlarından Yedi Bela Hüsnü filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

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Yeşilçam unutulmazlarından Yedi Bela Hüsnü filmindeki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

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