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Yeşilçam unutulmazı Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Yüz Numaralı Adam filminde oynayan Oya Akkartal yıllar sonra ortaya çıktı. Kasap Hayri'nin yeğeni Zeynep rolüyle tanınan efsane oyuncu Oya Akkartal'ın son hali, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren usta oyuncu şirinliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 06:29
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Yeşilçam unutulmazı Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yüz Numaralı Adam'da Kemal Sunal ile buluşma sahnesindeki repliği ile hafızalarımıza kazındı Oya Akkartal.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam unutulmazı Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam'da destek göremeyen oyuncular arasında olan usta oyuncu sinemada çok projede yer almasa da tiyatro ile devam etti sanat hayatına.

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Yeşilçam unutulmazı Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı

Yüz Numaralı Adam'da oynayan Oya Akkartal'ın son hali görenleri gülümsetti.

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Yeşilçam unutulmazı Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı

Oya Akkartal

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Yeşilçam unutulmazı Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı

Kapıcılar Kralı'nda Hacer karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin son haliyle görenleri şaşırttı.