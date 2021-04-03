Yeşilçam unutulmazı Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı

Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Yüz Numaralı Adam filminde oynayan Oya Akkartal yıllar sonra ortaya çıktı. Kasap Hayri'nin yeğeni Zeynep rolüyle tanınan efsane oyuncu Oya Akkartal'ın son hali, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren usta oyuncu şirinliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.