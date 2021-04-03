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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazı Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı Yeşilçam unutulmazı Yüz Numaralı Adam filminin Zeynep'i son haliyle herkesi şaşırttı
Yeşilçam unutulmazları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Yüz Numaralı Adam filminde oynayan Oya Akkartal yıllar sonra ortaya çıktı. Kasap Hayri'nin yeğeni Zeynep rolüyle tanınan efsane oyuncu Oya Akkartal'ın son hali, görenlerin yüzünde tebessüm oluşturuyor. Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren usta oyuncu şirinliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 06:29
Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yüz Numaralı Adam'da Kemal Sunal ile buluşma sahnesindeki repliği ile hafızalarımıza kazındı Oya Akkartal.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'da destek göremeyen oyuncular arasında olan usta oyuncu sinemada çok projede yer almasa da tiyatro ile devam etti sanat hayatına.
Yüz Numaralı Adam'da oynayan Oya Akkartal'ın son hali görenleri gülümsetti.
Oya Akkartal
Kapıcılar Kralı'nda Hacer karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin son haliyle görenleri şaşırttı.