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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni kürkü nedeniyle linç edilen Bülent Ersoy kendisini böyle savundu Yeni kürkü nedeniyle linç edilen Bülent Ersoy kendisini böyle savundu
Giydiği kürkler nedeniyle sık sık hayvanseverlerin tepkisi toplayan Bülent Ersoy, 55 tilki kürkünün kullanıldığı özel tasarım bir palto aldığı iddiasıyla gündeme geldi. 4 ay önce yeni kürk siparişi verdiği ve bunun için 450 bin TL ödediği iddia edilen Ersoy, hakkında çıkan haberlere cevap verdi. Çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen diva, linç edildiğini ve buna üzüldüğünü söyledi.
Giriş Tarihi: 01.03.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 13:50
Bülent Ersoy, gümüş tilki kürkü siparişi verdiği ve 450 bin TL ödediği palto için 55 tilki kürkü kullanıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Yeni kürk haberleri sonrası sanat dünyası ve hayvanseverlerden sert tepki alan Ersoy, konu hakkında açıklama yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çıkan haberlerin ardından Bülent Ersoy suskunluğunu bozdu. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Ersoy şunları söyledi: "Ben hayatımda bu yaşıma kadar hiç yalan konuşmadım, konuşmam da. Ne kadar sevimsizleşeceğimi bilsem dahi bunu bile bile hep doğruları konuştum. Ve çoğu ünlü gibi 'Bu gerçek değil, imitasyon' yalanlarının arkasına sığınmadım. Sorulan sorular üzerine hep dürüstlüğümü muhafaza edip bunlar gerçek dedim. Ama zamanında alınmış olan şeyler de tabii ki bende baki."
O KÜRK YENİ DEĞİL
Olay çıkaran kürk için "O üzerimdeki kürk, yıllar önce alınmıştı. Sanki yeni sipariş vermiş almışım gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" diyen Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca her sene kış aylarında bu tarz haberlerle taciz edilmekten de son derece rahatsızım.
Türkiye'de ve dünyada gelmiş geçmiş yıllara baktığımız vakit nice hayvanseverlerin dahi kürk giydikleri görüntüleriyle ortadadır. 55 tilki yalanını kim çıkarmış neresinden uydurmuş şaşkınlık içindeyim. Bu arada işin özüne inersek aslında bunun 1 tilkisi de bir, 55 tilkisi de."
Kürkçüsünün yıllardır giydiği kürkle fotoğrafını çekip yeniymiş gibi servis etmesine sinirlenen Bülent Ersoy şöyle bir suçlamada bulundu: "Ama ben bunun neden olduğunu biliyorum. Bana karşı nefret söylemlerinin dozunu arttırmak için özellikle yapılıyor. Ki nefret arttıkça ilgi çoğalıp yapılan reklamasyonun çok başarılı olması adına..."