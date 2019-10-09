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Yabancı Damat'ın Kadir'i Engin Akyürek'in değişimi olay oldu
Yabancı Damat dizisinde Kadir karakterine hayat veren Engin Akyürek, 15 yıl önceki fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi. 2004 yılında yayına giren Yabancı Damat dizisinde oynadıktan sonra adından söz ettiren Engin Akyürek, son dönemin aranan oyuncuları arasına girdi. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği isim olan Engin Akyürek'in Yabancı Damat dizisindeki halleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Engin Akyürek'in 15 yıldaki değişimi.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 09:26
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