Yabancı Damat'ın Kadir'i Engin Akyürek'in değişimi olay oldu

2004-2007 yılları arasında ekranlara gelen Yabancı Damat dizisindeki Kadir karakterine hayat veren Engin Akyürek, büyük bir değişim geçirdi. 15 yılda adeta tanınmayacak kadar değişim geçiren Engin Akyürek'in fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi. Engin Akyürek ile birlikte özellikle Yeşilçam ünlülerin değişimleri de merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.