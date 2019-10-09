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Yabancı Damat'ın Kadir'i Engin Akyürek'in değişimi olay oldu

Yabancı Damat dizisinde Kadir karakterine hayat veren Engin Akyürek, 15 yıl önceki fotoğraflarıyla herkesi şaşkına çevirdi. 2004 yılında yayına giren Yabancı Damat dizisinde oynadıktan sonra adından söz ettiren Engin Akyürek, son dönemin aranan oyuncuları arasına girdi. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği isim olan Engin Akyürek'in Yabancı Damat dizisindeki halleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Engin Akyürek'in 15 yıldaki değişimi.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 09:26
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Yabancı Damat'ın Kadir'i Engin Akyürek'in değişimi olay oldu

2004-2007 yılları arasında ekranlara gelen Yabancı Damat dizisindeki Kadir karakterine hayat veren Engin Akyürek, büyük bir değişim geçirdi. 15 yılda adeta tanınmayacak kadar değişim geçiren Engin Akyürek'in fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi. Engin Akyürek ile birlikte özellikle Yeşilçam ünlülerin değişimleri de merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

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Yabancı Damat'ın Kadir'i Engin Akyürek'in değişimi olay oldu

Engin Akyürek

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Yabancı Damat'ın Kadir'i Engin Akyürek'in değişimi olay oldu

Engin Akyürek

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Yabancı Damat'ın Kadir'i Engin Akyürek'in değişimi olay oldu

Engin Akyürek

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Yabancı Damat'ın Kadir'i Engin Akyürek'in değişimi olay oldu

Engin Akyürek