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Haberler Galeri WhatsApp'tan aşkını itiraf eden Emre aldığı cevapla hayata küstü! Olay olan WhatsApp konuşmaları

WhatsApp'tan aşkını itiraf eden Emre aldığı cevapla hayata küstü! Olay olan WhatsApp konuşmaları

Sosyal medyaya düşen WhatsApp konuşmaları gündeme oturdu. Aşkını WhatsApp'tan itiraf eden Emre, aldığı cevapla sosyal medyada olay oldu. Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 19:07
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WhatsApp'tan aşkını itiraf eden Emre aldığı cevapla hayata küstü! Olay olan WhatsApp konuşmaları

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor.

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WhatsApp'tan aşkını itiraf eden Emre aldığı cevapla hayata küstü! Olay olan WhatsApp konuşmaları

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcının tercih ettiği WhatsApp, her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor.

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WhatsApp'tan aşkını itiraf eden Emre aldığı cevapla hayata küstü! Olay olan WhatsApp konuşmaları
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WhatsApp'tan aşkını itiraf eden Emre aldığı cevapla hayata küstü! Olay olan WhatsApp konuşmaları
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WhatsApp'tan aşkını itiraf eden Emre aldığı cevapla hayata küstü! Olay olan WhatsApp konuşmaları