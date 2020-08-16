WhatsApp'tan aşkını itiraf eden Emre aldığı cevapla hayata küstü! Olay olan WhatsApp konuşmaları

Sosyal medyaya düşen WhatsApp konuşmaları gündeme oturdu. Aşkını WhatsApp'tan itiraf eden Emre, aldığı cevapla sosyal medyada olay oldu. Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.