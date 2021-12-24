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Usta sanatçı Faruk Tınaz’ın ölümünde korkunç şüphe! Eşi suç duyurusunda bulundu

Türk sanat müziğinin usta ismi Faruk Tınaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tınaz için yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü tarafından veda töreni düzenlendi. Veli Efeni Hipodromu'nda düzenlenen törende konuşan eşi Canan Tınaz, çarpıcı iddialarda bulundu. Faruk Tınaz'ın doktor ihmali nedeniyle yaşama veda ettiğini belirten Canan Tınaz, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 13:03
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Usta sanatçı Faruk Tınaz’ın ölümünde korkunç şüphe! Eşi suç duyurusunda bulundu

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın hemen ardından müzik dünyasından acı bir haber daha geldi. Kanser tedavisi gören Türk sanat müziğinin usta ismi Faruk Tınaz da yaşamını kaybetti.

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Usta sanatçı Faruk Tınaz’ın ölümünde korkunç şüphe! Eşi suç duyurusunda bulundu

Faruk Tınaz bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Sanatçı, tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Acı haberi, yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü duyurdu.

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Usta sanatçı Faruk Tınaz’ın ölümünde korkunç şüphe! Eşi suç duyurusunda bulundu

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Usta sanatçı Faruk Tınaz’ın ölümünde korkunç şüphe! Eşi suç duyurusunda bulundu

VELİEFENDİ HİPODRUMU'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Faruk Tınaz'ın cenazesi, bugün saat 11.00'de Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi de olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde veda töreni düzenlendi.

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Usta sanatçı Faruk Tınaz’ın ölümünde korkunç şüphe! Eşi suç duyurusunda bulundu

ÖLÜMÜNDE İHMAL İDDİASI

Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.