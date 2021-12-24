Usta sanatçı Faruk Tınaz’ın ölümünde korkunç şüphe! Eşi suç duyurusunda bulundu

Türk sanat müziğinin usta ismi Faruk Tınaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tınaz için yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Jokey Kulübü tarafından veda töreni düzenlendi. Veli Efeni Hipodromu'nda düzenlenen törende konuşan eşi Canan Tınaz, çarpıcı iddialarda bulundu. Faruk Tınaz'ın doktor ihmali nedeniyle yaşama veda ettiğini belirten Canan Tınaz, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.