17 Mart 2024, Pazar
Uraz Kaygılaroğlu'na saplantılı takipçi şoku! Cinsel mesajları kabus oldu... Almanya'dan Türkiye'ye uzanan olay
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, sosyal medyadan kendisine hakaret ve tehdit dolu mesajlar atan bir kadın takipçisiyle başı derde girdi. Yurt dışında yaşayan Derya Ö. isimli kadının Kaygılaroğlu'na "Her gün ölmeni, cinsel hastalık kapmanı diliyorum. Allah belanı versin. Hayatında hiçbir şey yolunda gitmesin. Sadece kötü şeyler olsun" şeklinde mesajlar attığı öğrenildi. Mesajlar nedeniyle bunalan oyuncu soluğu savcılıkta alarak şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 17.03.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 08:14
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