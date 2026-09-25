Güneşin Doğduğu Yer 2. bölümüyle reyting başarısını sürdürdü
ATV ekranlarının beğenilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, ikinci bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşti. Kantar Medya verilerine göre dizi, AB Sosyal Statü kategorisinde %4,26 izlenme oranı ve %14,46 izlenme payına ulaşarak gün içinde yayınlanan 100 program arasında en çok izlenen dizi oldu.
Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. ATV ekranlarında yayınlanan dizi, ilk iki bölümüyle elde ettiği reyting sonuçlarıyla dikkat çekerek izleyiciden yoğun ilgi gördü.
PERŞEMBE AKŞAMI GÜNEŞ ATV'DE DOĞDU
Dün akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, Kantar Medya tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde AB Sosyal Statü kategorisinde %4,26 izlenme oranı ve %14,46 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
KENAN'IN HAYATI LEYLA'NIN GELİŞİYLE SARSILDI!
Güneşin Doğduğu Yer'in ikinci bölümünde Leyla'nın üç yıl sonra Adana'ya dönmesi, Kozanlar ile Atahanlılar'ın hayatını altüst etti. Kenan ile Hanzade'nin düğününe gelen Leyla, hayatta olduğunu ve oğlunun kendisinden koparıldığını haykırdı. Celadet'in yıllardır sakladığı büyük yalan ortaya çıkarken Ceyhun, Kenan ve ailesine duyduğu güveni kaybetti. Oğluna kavuşmak için her şeyi göze alan Leyla, hiç beklemediği birinden yardım aldı. Bölümün finalinde ise Emir'i yanına alan Leyla'nın kaçışı, Kenan ile Ceyhun'u karşı karşıya getirdi.
2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Celadet, Leyla için sahte cenaze düzenledi
Kenan ile Celadet, Emir'i annesiz bir şekilde Adana'ya getirmelerini açıklamak için Leyla'nın doğum sırasında hayatını kaybettiği yalanını uydurdu. Adana'da Leyla için cenaze töreni düzenlenirken gerçek bambaşkaydı. Leyla, kendisine kurulan tuzak sonucunda Almanya'da cezaevine gönderilmişti. Celadet, bütün Adana'yı Leyla'nın öldüğüne inandırdı.
Kenan, içindeki öfkeyle Leyla'yı ve ona duyduğu aşkı geride bıraktığını düşünerek Hanzade'yle yeni bir hayata başlamaya karar verdi. Aradan geçen üç yılın ardından cezaevinden çıkan Leyla, kaybettiği zamanın hesabını sormak ve oğluna kavuşmak için Adana'nın yolunu tuttu.
Kenan ile Hanzade evlendi
Kozanlar ile Atahanlılar, kurdukları iş ortaklığını Kenan ve Hanzade'nin evliliğiyle daha da güçlendirmeye hazırlandı. Adana'nın ileri gelenlerinin katıldığı görkemli bir düğün organize edildi. İki ailenin güç birliğini ilan ettiği düğünde herkes mutluluk yaşarken konağın kapısından Leyla'nın girmesiyle ortalık karıştı.
Leyla düğünü bastı, oğluna koştu
Hapisten çıktıktan sonra hiç vakit kaybetmeden Adana'ya gelen Leyla, Kenan ile Hanzade'nin düğününe tanık oldu. Yıllar sonra Emir'i karşısında gören Leyla, büyük bir hasretle oğluna koştu. Emir'i kucağına alan Leyla, ona annesi olduğunu söyledi.
Leyla'nın hayatta olduğunu gören Hanzade ve düğüne katılan herkes büyük bir şok yaşadı. Leyla, oğlunun kendisinden kaçırıldığını ve üzerine suç atıldığını haykırırken Kenan, Emir'i Leyla'nın kucağından zorla aldı. Leyla, Kenan'a kendisine kurulan tuzağı anlatmak istedi ancak Kenan yine onun sözlerine inanmayarak onu oradan uzaklaştırdı.
Düğüne neşe içinde devam edilmesini isteyen Celadet'in planı, Ceyhun'un sert tepkisiyle bozuldu. Gerçeğin kendilerinden saklanmasını kabul edemeyen Ceyhun, düğünü bitirdi ve konukları gönderdi.