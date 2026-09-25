Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. ATV ekranlarında yayınlanan dizi, ilk iki bölümüyle elde ettiği reyting sonuçlarıyla dikkat çekerek izleyiciden yoğun ilgi gördü.

PERŞEMBE AKŞAMI GÜNEŞ ATV'DE DOĞDU

Dün akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, Kantar Medya tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde AB Sosyal Statü kategorisinde %4,26 izlenme oranı ve %14,46 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

KENAN'IN HAYATI LEYLA'NIN GELİŞİYLE SARSILDI!

Güneşin Doğduğu Yer'in ikinci bölümünde Leyla'nın üç yıl sonra Adana'ya dönmesi, Kozanlar ile Atahanlılar'ın hayatını altüst etti. Kenan ile Hanzade'nin düğününe gelen Leyla, hayatta olduğunu ve oğlunun kendisinden koparıldığını haykırdı. Celadet'in yıllardır sakladığı büyük yalan ortaya çıkarken Ceyhun, Kenan ve ailesine duyduğu güveni kaybetti. Oğluna kavuşmak için her şeyi göze alan Leyla, hiç beklemediği birinden yardım aldı. Bölümün finalinde ise Emir'i yanına alan Leyla'nın kaçışı, Kenan ile Ceyhun'u karşı karşıya getirdi.