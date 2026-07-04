Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin: "Annemin vasiyetini yerine getireceğim"

Calvin, "Annemin yıllarca yedirip içirdiği, dost bildiği insanların çoğu cenazeye bile gelmedi. Gerçek dostları onu son yolculuğuna uğurladı. Annemin cenazesi daha morgdayken, yıllarca onun ekmeğini yiyen bazı oyuncular çıkıp hakkında konuşmaya başladı. Bu büyük bir vefasızlıktı" ifadelerini kullandı.

Habib Babar'ın programına konuk olan Anjelik Calvin, annesinin dost bildiği bazı kişilere kırgın olduğunu dile getirdi.

ANNESİNİN SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Annesinin ölümünden önceki son haftanın oldukça ağır geçtiğini söyleyen Calvin, Ahu Tuğba'nın yaşadığı sağlık sorunlarını da anlattı.

"Hiç uyuyamıyordu. Nedensiz şekilde ateşleniyordu. Sürekli kalbinin ağrıdığını söylüyordu. Elindeki tabağı bile tutamayacak kadar güçsüzleşmişti. Sanki ölüm sarhoşluğu yaşıyordu" diyen Calvin, annesinin kendisine söylediği son sözlerden birini de paylaştı.

Calvin, Ahu Tuğba'nın koluna dokunarak, "Ben gideceğim. Ben öleceğim günü bilirim. Bana bir şey olursa beni burada bırakma, vatan toprağına gömün" dediğini aktardı.