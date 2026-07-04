Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin: "Annemin vasiyetini yerine getireceğim"
Hayata veda eden usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin kendisine bıraktığı mirası ve vasiyetini ilk kez anlattı. Gayrimenkuller ve yüklü bir gelir kaldığını açıklayan Calvin, "Annem okkalı bir miras bıraktı, çalışmasam bile bana yeter" diyerek dikkatleri üzerine çekti.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024'te ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında hayatını kaybetmişti. KOAH ve hipertansiyona bağlı kalp rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından yaşadıklarını ve son günlerini anlattı.
"BU BÜYÜK BİR VEFASIZLIKTI"
Habib Babar'ın programına konuk olan Anjelik Calvin, annesinin dost bildiği bazı kişilere kırgın olduğunu dile getirdi.
Calvin, "Annemin yıllarca yedirip içirdiği, dost bildiği insanların çoğu cenazeye bile gelmedi. Gerçek dostları onu son yolculuğuna uğurladı. Annemin cenazesi daha morgdayken, yıllarca onun ekmeğini yiyen bazı oyuncular çıkıp hakkında konuşmaya başladı. Bu büyük bir vefasızlıktı" ifadelerini kullandı.
ANNESİNİN SON GÜNLERİNİ ANLATTI
Annesinin ölümünden önceki son haftanın oldukça ağır geçtiğini söyleyen Calvin, Ahu Tuğba'nın yaşadığı sağlık sorunlarını da anlattı.
"Hiç uyuyamıyordu. Nedensiz şekilde ateşleniyordu. Sürekli kalbinin ağrıdığını söylüyordu. Elindeki tabağı bile tutamayacak kadar güçsüzleşmişti. Sanki ölüm sarhoşluğu yaşıyordu" diyen Calvin, annesinin kendisine söylediği son sözlerden birini de paylaştı.
Calvin, Ahu Tuğba'nın koluna dokunarak, "Ben gideceğim. Ben öleceğim günü bilirim. Bana bir şey olursa beni burada bırakma, vatan toprağına gömün" dediğini aktardı.
"5 DADI İLE BÜYÜDÜM"
Anjelik Calvin, annesiyle yaşadığı hayatı anlatırken çocukluk yıllarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda da bulundu.
"Tekne ayrı gelirdi, helikopter ayrı, hafta sonu ve hafta içi şoförüm ayrıydı. Beş dadı ile 23 yaşıma kadar büyüdüm. O hanede çok kişi yiyip içti. Alın teri ile ekmeğini kazanan bir kadındı. Şimdi onun ekmeğini yiyorum" sözleriyle annesinin çalışma hayatına ve kendisine sunduğu imkanlara değindi.
MİRAS VE VASİYET AÇIKLAMASI
Calvin'e, "Annen sana kendini idame ettirebileceğin bir miras bıraktı mı?" sorusu da yöneltildi. Ahu Tuğba'nın kızının verdiği yanıt dikkat çekti.
"Kur'an-ı Kerim bıraktı, duaları bıraktı. Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum. Vasiyetini mutlaka yerine getireceğim. Anıları kaldı diyelim. Dünyanın en büyük mirası, bana Allah'ı tanıtan, Kur'an-ı Kerim'i öğreten bir annenin çocuğu olmak."
Anjelik Calvin'in annesinin son günleri, cenazede yaşadığı hayal kırıklığı ve Ahu Tuğba'nın bıraktığı vasiyete ilişkin sözleri gündem oldu.