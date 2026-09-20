İnanır'ın farklı şehirlerdeki gayrimenkullerinin yanı sıra banka mevduatları, özel koleksiyonları ve telif gelirlerinden oluşan mirası, aile içinde de tartışmalara yol açtı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefatının ardından geride bıraktığı mirasla ilgili hukuki süreç başladı.

Kadir İnanır’ın mirası için gözler 17 Aralık’taki duruşmaya çevrildi.

MİRASINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Usta sanatçı, ilk vasiyetini 2015 yılında hazırlarken 2022 yılında noter huzurunda iki vasiyetname daha düzenledi.

İnanır'ın son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının önemli bir bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi.

Çocuğu ve kardeşi bulunmayan İnanır'ın vasiyetnamesine mirastan pay alamayan bazı yeğenleri itiraz etti.

VASİYETNAMENİN AÇIKLANMASI 17 ARALIK'A ERTELENDİ

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada süreç ertelendi.

Dava avukatı Hikmet Altun Kalem, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetnamenin açıklanmasının 17 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

Altun Kalem, süreçte 28 mirasçının bulunduğunu belirtti.

Sanatçının yeğeni Levent İnanır ise bazı mirasçılara adres değişikliği ve seyahat gibi nedenlerle ulaşılamadığını belirterek eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.