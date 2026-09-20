Kadir İnanır’ın mahkemelik olan 1 milyar liralık servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın vefatının ardından geride bıraktığı mirasla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Gayrimenkuller, özel koleksiyonlar, banka mevduatları ve telif gelirlerinden oluşan servetin toplam değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu iddia edilirken, vasiyetnamenin açıklanması 17 Aralık’a ertelendi.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, 27 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefatının ardından geride bıraktığı mirasla ilgili hukuki süreç başladı.
İnanır'ın farklı şehirlerdeki gayrimenkullerinin yanı sıra banka mevduatları, özel koleksiyonları ve telif gelirlerinden oluşan mirası, aile içinde de tartışmalara yol açtı.
MİRASINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI
Kadir İnanır'ın yaşamı boyunca üç ayrı vasiyetname hazırladığı öğrenildi. Usta sanatçı, ilk vasiyetini 2015 yılında hazırlarken 2022 yılında noter huzurunda iki vasiyetname daha düzenledi.
İnanır'ın son vasiyetnamesinde mal varlığının ve koleksiyonlarının önemli bir bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edildi.
Çocuğu ve kardeşi bulunmayan İnanır'ın vasiyetnamesine mirastan pay alamayan bazı yeğenleri itiraz etti.
VASİYETNAMENİN AÇIKLANMASI 17 ARALIK'A ERTELENDİ
Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunması beklenen duruşmada süreç ertelendi.
Dava avukatı Hikmet Altun Kalem, üç mirasçıya resmi tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle vasiyetnamenin açıklanmasının 17 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.
Altun Kalem, süreçte 28 mirasçının bulunduğunu belirtti.
Sanatçının yeğeni Levent İnanır ise bazı mirasçılara adres değişikliği ve seyahat gibi nedenlerle ulaşılamadığını belirterek eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.
AKRABALARI VASİYETE İTİRAZ ETTİ
İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyetnamenin neden değiştirildiğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.
İnanır, son düzenlemelerin sanatçının sağlık sorunları yaşadığı dönemde yapıldığını savunarak hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.
Aileye mirastan pay bırakılmadığını ileri süren Levent İnanır, vasiyetnameye ilişkin itirazlarını dile getirdi. Bu açıklamaların ise vasiyetnamenin geçerliliğine ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı niteliği taşımadığı belirtildi.
"17 ARALIK'TA ORTALIĞI KARIŞTIRIRIM" İDDİASI
Levent İnanır'ın adliye çıkışında yaptığı açıklamalar da gündeme geldi.
İnanır'ın davanın istedikleri şekilde sonuçlanmaması halinde 17 Aralık'ta adliye önünde olay çıkaracağı yönünde sözler söylediği aktarıldı.
TOPLAM MİRASIN 1 MİLYAR LİRA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Öte yandan Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu iddia edildi.
Sanatçının servetine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:
- Gayrimenkuller: İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazların toplam değerinin 650 milyon lira olduğu iddia edildi.
- Lüks saat ve kişisel eşyalar: 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerden oluşan koleksiyonun değerinin 50 milyon lira olduğu belirtildi.
- Kurbağa figürü koleksiyonu: Yıllar boyunca 3 binden fazla kurbağa figürü toplayan İnanır'ın dünyanın farklı yerlerinden özel tasarım ve eşsiz parçalar satın aldığı öğrenildi. Koleksiyonların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu iddia edildi.
- Telif gelirleri: Kadir İnanır'ın hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldığı belirtildi. Ölümünün ardından da 70 yıl boyunca telif geliri elde edileceği ve yıllık gelirin ortalama 10 milyon lira olduğu öne sürüldü.
- Banka mevduatları: İnanır'ın mevduat hesaplarında 200 milyon liradan fazla nakit bulunduğu tahmin ediliyor.
JÜLİDE KURAL'DAN VASİYETE SAYGI ÇAĞRISI
Miras tartışmalarıyla ilgili konuşan Jülide Kural ise Kadir İnanır'ın iradesine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Kural, sanatçının yaşamı boyunca ailesine destek olduğunu belirterek vasiyetnameyle ilgili sürecin hukuk çerçevesinde ilerleyeceğini ifade etti.
Vasiyetnamenin açıklanmasına ilişkin sürecin, eksik tebligatların tamamlanmasının ardından 17 Aralık'taki duruşmada devam etmesi bekleniyor.