Babasız ilk doğum günü... Ayşe Nazlı'dan Reha Muhtar'a duygu yüklü paylaşım
3 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı Yumlu, babasının doğum gününde yaptığı duygusal paylaşımla yürekleri burktu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Reha Muhtar, 3 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatı, ailesi başta olmak üzere meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Ünlü gazeteci, 4 Haziran 2026'da Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
"İYİ Kİ BENİM BABAMSIN"
Babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan Ayşe Nazlı Yumlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Canım babam... Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikâye dinledim ki... Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum."
"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"
Babasını sosyal medya paylaşımlarıyla anmaya devam eden Ayşe Nazlı Yumlu, bu kez Reha Muhtar'ın doğum gününde birlikte çekilen fotoğraflarını yayımladı.
Paylaşımına, "İyi ki doğdun babişkom. Sen hep 21 Temmuz'un ikimizin günü olduğuna inanır, doğum günümüzü birlikte kutlardın. Bu yıl sensiz... Doğum günün kutlu olsun. Seni her gün biraz daha çok özlüyorum." notunu düşen Ayşe Nazlı'nın paylaşımı, takipçilerini duygulandırdı.