Babasız ilk doğum günü... Ayşe Nazlı'dan Reha Muhtar'a duygu yüklü paylaşım

"İYİ Kİ BENİM BABAMSIN"

Babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan Ayşe Nazlı Yumlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canım babam... Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikâye dinledim ki... Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum."

Kaynak: Instagram