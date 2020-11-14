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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı... Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı... Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler şaştı kaldı... Birçok ünlü oyuncu rolleri gereği kilo aldı, kas yaptı ya da zayıfladı. Bazı oyuncular da öyle bir rollere girdi ki, en koyu hayranları bile onları tanıyamadı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Giriş Tarihi: 14.11.2020 06:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 06:47
Rolleri için girmedikleri hal kalmayan oyuncuların o halleri herkesi şaşkına çevirdi. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. İşte ünlülerin rolleri için büründüğü o halleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazar Ergüçlü
Hazar Ergüçlü
Carice van Houten
Ryan Reynolds