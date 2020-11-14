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Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı...

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler şaştı kaldı... Birçok ünlü oyuncu rolleri gereği kilo aldı, kas yaptı ya da zayıfladı. Bazı oyuncular da öyle bir rollere girdi ki, en koyu hayranları bile onları tanıyamadı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 06:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 06:47
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Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı...

Rolleri için girmedikleri hal kalmayan oyuncuların o halleri herkesi şaşkına çevirdi. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. İşte ünlülerin rolleri için büründüğü o halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı...

Hazar Ergüçlü

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Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı...

Hazar Ergüçlü

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Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı...

Carice van Houten

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Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Görenler gözlerine inanamadı...

Ryan Reynolds