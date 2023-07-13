Ufuk Özkan’ın hastalığı ortaya çıktı! Acilen organ nakli olmalı

KARACİĞERLERİ İFLAS ETTİ

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı. 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti.