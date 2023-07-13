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Ufuk Özkan’ın hastalığı ortaya çıktı! Acilen organ nakli olmalı
Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan verdiği kilolarla gündem olmuştu. Son filmi için 5-6 kilo vermeyi amaçlayan oyuncunun yanlış diyet nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüştü. 17 kilo veren Özkan'dan kötü haber geldi. Siroz teşhisi konulan oyuncunun 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Sevenlerini üzen haber sonrası Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:31Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:31