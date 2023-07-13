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Ufuk Özkan’ın hastalığı ortaya çıktı! Acilen organ nakli olmalı

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan verdiği kilolarla gündem olmuştu. Son filmi için 5-6 kilo vermeyi amaçlayan oyuncunun yanlış diyet nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüştü. 17 kilo veren Özkan'dan kötü haber geldi. Siroz teşhisi konulan oyuncunun 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Sevenlerini üzen haber sonrası Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:31
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Ufuk Özkan’ın hastalığı ortaya çıktı! Acilen organ nakli olmalı

Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıktı.

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Ufuk Özkan’ın hastalığı ortaya çıktı! Acilen organ nakli olmalı

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Yer alacağı bir proje için Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı. Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.

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Ufuk Özkan’ın hastalığı ortaya çıktı! Acilen organ nakli olmalı

KARACİĞERLERİ İFLAS ETTİ

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı. 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti.

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Ufuk Özkan’ın hastalığı ortaya çıktı! Acilen organ nakli olmalı

12 AY İÇİNDE ORGAN NAKLİ OLMASI GEREK

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özkan geçtiğimiz günlerde doktora başvurdu.

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Ufuk Özkan’ın hastalığı ortaya çıktı! Acilen organ nakli olmalı

Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı.